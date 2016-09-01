105年度社會光明面新聞報導獎 今舉行

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105年度社會光明面新聞報導獎1日舉行，本報劉永祥（左起）、謝錦芳與賴至巧等人以『明日城市 ～ 社會創新』的專題獲獎。（季志翔攝）

105年度社會光明面新聞報導獎1日舉行，本報劉永祥、謝錦芳與賴至巧等人以「明日城市 ～ 社會創新」的專題獲獎。

(中時)