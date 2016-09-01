接棒張鈞甯體驗吃蟲？傅園慧獲邀上冒險實境秀
大陸游泳代表隊隊員傅園慧，因今年參加里約奧運脫口一句「已經用了洪荒之力」，加上自然不做作的真性情，爆紅獲得許多網友的喜愛，她人氣直升後曾解釋自己不是諧星，仍想做運動員，但仍有不少製作單位對她招手，實境節目主持人貝爾（Bear Grylls）也發文力邀傅園慧，而這位人氣女孩也回應了，似乎有忘加入。
知名探險家貝爾去年前進大陸，主持東方衛視《跟著貝爾去冒險》，並邀來張鈞甯等8位藝人一同體驗16天的的野外探險，該節目今年以《越野千里2016》名稱重新出發，力邀知名大膽藝人踏上旅程，繼先前陳意涵受邀後，貝爾上月27日也發文點名最近很紅的傅園慧。
貝爾發文說：「你活潑勇敢的性格和卓越的運動能力同樣受到了我的關注，我了解這一切背後，你付出了多少艱辛。這讓我十分好奇你於自然荒野中會有怎樣一番作為。」、「你已經征服了泳池，現在大自然等著你。你願意用你的洪荒之力接受我的挑戰嗎（洪水和荒原之力嗎？聽上去你真是勇者）! 」沒想到得到傅園慧的回應，驚訝說：「哇！酷！」網友想到上期張鈞甯在節目中犧牲吃生蟲，也紛紛回應：「等著看傅爺吃蟲了」。
(中時電子報)
關鍵字：傅園慧
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