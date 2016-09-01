解析庫德族各派系武裝分佈圖

庫德斯坦三大勢力分佈圖。（製圖：周凡鈺）

提到在敘利亞與伊拉克戰場上力抗伊斯蘭國的庫德族，不熟悉中東事務的人往往會認為他們是一群為了建立屬於自己的國家，如鐵板一般團結在一起同個列強周旋的強悍民族。這樣的觀點雖稱不上完全錯誤，但是卻與事實相去甚遠。因為如同有著國民黨、共產黨與民進黨的海峽兩岸一樣，位於伊朗、伊拉克、土耳其與敘利亞四個國家境內的庫德斯坦土地上，也存在著各種不同的政治派系。

撇開在極權政府壓制下，沒有絲毫反對運動空間的伊朗不談，同時也跳過複雜度更高的宗教議題，光是從政治意識形態的角度出發，庫德族就存在著三股最大的力量。這三大勢力，分別為伊拉克庫德斯坦自治政府（Kurdistan Regional Government）、土耳其的庫德斯坦工人黨（Kurdistan Workers Party）還有敘利亞的庫德斯坦民主聯盟黨（Democratic Union Party）。

為各派系公認的庫德斯坦國旗，是自治政府麾下武裝「自由鬥士」最常用的旗幟。（網路繪圖）

伊拉克庫德斯坦自治政府

庫德斯坦自治政府，於1992年在美國設置的禁航區保護下於伊拉克北部成立。此一自治政府的領導人，為庫德斯坦民主黨（Kurdistan Democratic Party）黨魁巴爾札尼（Massoud Barzani）。儘管伊拉克庫德斯坦自治政府，是目前唯一獲得國際社會承認的庫德族政權，但是巴爾札尼卻絕對不是一位徹頭徹尾的美國馬前卒。

在1994年到1996年之間發生於伊拉克庫德斯坦的內戰中，巴爾札尼出於壓制反對派庫德斯坦愛國者聯盟（Patriotic Union of Kurdistan）的壯大，不惜與老敵人海珊（Saddam Hussein）相互勾結，引導伊拉克共和衛隊屠殺自己的同胞。出於提防海珊部隊重返伊拉克北部的考量，時任美國總統的克林頓於1996年親自出面斡旋與調停庫德族兩黨之間的內戰。

1998年《華盛頓和平協議》簽署後，伊拉克庫德斯坦暫時分裂為由民主黨控制的西北部與愛國者聯盟控制的東南部。2003年，小布希總統揮兵進入伊拉克，兩個庫德斯坦自治區才再度合二為一，並由巴爾札尼擔任總統職務。庫德斯坦民主黨與庫德斯坦愛國聯盟，則在伊拉克庫德斯坦自治區扮演國會第一與第二大黨的角色，確保了民主制度的成功推行。

伊拉克庫德斯坦在政治上的統一，也意味著民主黨與愛國者聯盟各自麾下名為「自由鬥士」（Peshmerga）的武裝力量再度走到了一起。在美國的訓練與裝備下，「自由鬥士」是在伊拉克戰場上打擊伊斯蘭國的中堅力量。同時，做為庫德族三大勢力中唯一實施民主制度的派系，伊拉克庫德斯坦自治政府從西方國家取得的承認與支持也是最多的。

值得注意的是，伊拉克庫德斯坦自治政府也是當前唯一一個與中華民國有正式交流的庫德族派系。馬英九政府於去年向伊拉克庫德斯坦自治政府首都艾比爾（Erbil）提供總價值達115.5萬美元的350座組合屋，用於收容遭受伊斯蘭國屠殺的少數民族。只是，巴爾札尼所積極塑造的人道主義者形象，也並不是毫無瑕疵的。

當伊斯蘭國剛剛崛起的時候，這位庫德斯坦自治區總統為了逼迫美國總統歐巴馬出兵，居然放任極端團體屠殺無辜的雅茲迪人（Yazidis），即不信仰伊斯蘭教的庫德族同胞。最後，巴爾札尼甚至不惜將「自由鬥士」全部撤出美國石油商投資的油田，把他們完全置於伊斯蘭國的威脅下，才終於成功逼迫美軍向自治政府提供軍事援助，可見其外交手腕極為靈活。

原先，信奉馬克思主義的土耳其工人黨與敘利亞民主聯盟黨還有接受西方支持的自治政府處於敵對狀態。直到2014年8月，三方才為了對抗伊斯蘭國這個共同敵人而暫時放下彼此的成見，緊密團結在一起。庫德族人傳統上認為，伊朗的庫德族人是100%的政治人物，土耳其的庫德族人是100%的戰士。至於伊拉克的庫德族人，則同時融合了兩者的特色。

巴爾札尼是出生於伊朗的庫德族人，同時也傳承了其父親，民族英雄穆斯托伐·巴爾札尼（Mustafa Barzani）的精神。或許巴爾札尼並不是一個人人愛戴的領導人，但是他卻絕對是唯一一個可以把不同政黨，既具備戰士又擁有文化人精神的伊拉克庫德族人團結在一起的政治強人。就如同老父親一樣，巴爾札尼一輩子奮鬥的目標，就是建立一個獨立自主的庫德斯坦共和國。

土耳其工人黨轄下武裝「人民防衛軍」的軍旗。（網路繪圖）

土耳其庫德斯坦工人黨

在三大庫德族派系中，土耳其的庫德斯坦工人黨是唯一一個被國際社會定位為恐怖組織的團體。該組織創立於1978年，由已經於1999年遭到中央情報局與土耳其聯合逮捕的歐嘉蘭（Abdullah Ocalan）所創立。庫德斯坦工人黨的主要宗旨，是主張建立一個不受土耳其政府控制，並且實施馬克思主義理想的庫德斯坦共和國。

換言之，庫德斯坦工人黨其實是冷戰時代蘇聯培植起來顛覆北約會員國土耳其的代理人。只是庫德斯坦工人黨組織的武裝力量「人民防衛軍」（Hêzên Parastina Gel），顯然並沒有因為蘇聯的解體而停止運作。相反的，他們採用殘酷手段不下於蓋達組織的手段與土耳其當局對抗。這自然而然的，也讓包括美國在內的西方國家，把庫德斯坦工人黨列為了國際恐怖組織。

而在土耳其優勢兵力的夾擊下，庫德斯坦工人黨只能效法毛澤東當年打游擊的方式，在伊拉克與伊朗交界處的堪地爾山（Qandil Mountains）活動。為了打擊「人民防衛軍」，土耳其空軍的飛機時常越界進入伊拉克實施炸射，從而引起兩國之間的外交糾紛。取代歐嘉蘭擔任庫德斯坦工人黨領袖者，為其副手卡拉伊蘭（Murat Karayilan）。

2014年反伊斯蘭國戰爭爆發後，卡拉伊蘭認為洗刷庫德斯坦工人黨恐怖組織之名的時機到來了，於是他把黨的指揮權交給了巴伊克（Cemil Bayik），然後親自指揮「人民防衛軍」投入反對伊斯蘭國的戰爭。而「人民防衛軍」投入反伊斯蘭國戰爭的最直接方式，就是為敘利亞的「人民保衛軍」（Yekîneyên Parastina Gel）提供兵源。

也因為「人民保衛軍」的戰士，都是已經在堪地爾山上與土耳其軍隊交戰多年，身經百戰的「人民防衛軍」老兵，因此伊斯蘭國在戰場上基本不是他們的對手。同時，幾乎所有派系的庫德族人都懷疑土耳其政府是伊斯蘭國背後的大金主。所以在這樣的情況下，巴伊克與卡拉伊蘭都將與土耳其政府軍的戰鬥，視為反伊斯蘭國戰爭的延伸。

庫德斯坦工人黨與在敘利亞的民主聯盟黨，在意識形態上都反對巴爾札尼的民主黨與自治政府，但是他們在爭取庫德族人獨立建國與反抗伊斯蘭國的共同目標下暫時放下偏見，與「自由鬥士」的官兵槍口一致向外。所以無論是在伊拉克還是敘利亞，庫德族人打擊伊斯蘭國的效率，永遠都是政府軍與其他反對武裝所永遠無法相提並論的。

敘利亞「人民保衛軍」旗幟。（網路繪圖）

敘利亞庫德斯坦民主聯盟黨

雖然名義上是庫德族的第三大派系，但實際上庫德斯坦民主聯盟黨只是土耳其庫德斯坦工人黨在敘利亞的一個分支機構而已。不過值得一提的是，在敘利亞抵抗伊斯蘭國的「人民保衛軍」，不僅是庫德族人內部組成的一個統一戰線，同時也是全球反抗極端主義人士心中的統一戰線。因為除了有本國的庫德族戰士之外，「人民保衛軍」還廣泛歡迎外籍人士的加入。

在敘利亞庫德族人所稱呼的「羅賈瓦」（Rojava），也就是「西庫德斯坦」境內，有一個由民主聯盟黨組織的自治政府存在。這個名為「北敘利亞聯邦」（Federation of Northern Syria）的自治政府，並不像巴爾札尼的伊拉克自治政府那般獲得國際社會的承認。不過，「人民保衛軍」英勇奮戰的行為，卻讓許多歐美人士把他們視為了抵抗伊斯蘭國的中流砥柱。

由於沒有得到外交承認，而且又資源匱乏的原因，民主聯盟黨只能號召這些滿懷理想主義精神的歐美退伍軍人志願帶槍加入。他們學習1936年到1939年西班牙內戰期間由左派人士組織的共和政府，在「人民保衛軍」的組織架構下設置了一個「西庫德斯坦國際縱隊」（The International Brigades of Rojava），以吸引崇尚國際主義的外國人士參加。

有趣的是，根據中共的官方資料，在2015年就有將近300名大陸人士經由馬來西亞中轉，前往敘利亞參加「西庫德斯坦國際縱隊」。與此同時，在伊斯蘭國服務的疆獨人士也有1,000多人。很顯然的，此一「西庫德斯坦國際縱隊」似乎成為了中共用於壓制分離主義者的一個合作夥伴。也如同早年的中國共產黨一樣，民主聯盟黨最擅長的武器就是宣傳。

自從伊斯蘭國崛起後，國際媒體最常報導的新聞，就是極端團體的聖戰士非常害怕死在女人手中。因為根據伊斯蘭國的教義，死在女人手中的穆斯林是無法上天堂的。此一教條，讓在反伊斯蘭國戰場上的庫德族女性官兵大放異彩。出於宣傳的需要，「人民保衛軍」還在其組織下專門設置了一個「女子保衛軍」（Yekîneyên Parastina Jin‎），專門用於號召女兵。

「人民保衛軍」在經過了一年多的孤軍奮戰後，其地位逐漸獲得美軍方面的認可。隨著他們收復的失土越來越多，許多並非庫德族人的敘利亞反對派武裝也紛紛帶槍投靠。於是在五角大廈的建議下，「人民保衛軍」在2015年10月擴編為敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）。自此開始，此一強調社會主義的庫德族武裝團體，反而成為了美國在敘利亞境內最主要的代理人。

早先，敘利亞阿塞德政府為了避免到處樹敵，對庫德族人的反對力量採取較為容忍的態度。只是隨著敘利亞民主軍的逐漸壯大，阿塞德逐漸把庫德族人視為自己政權的威脅之一。於是，以「人民保衛軍」為核心的敘利亞民主軍也曾經遭受過敘利亞、俄羅斯與伊朗空軍的炸射。為此，美國空軍還一度出動過F-22戰鬥機保護他們。

由民主聯盟黨在西庫德斯坦成立的自治區區旗，在設計上高度效仿西班牙共和政府的三色旗。

從庫德斯坦看台灣

從三大庫德族派系分分合合的歷史來看，庫德斯坦這塊土地發生的許多故事其實是非常值得台灣借鏡的。其中最值得注意的一點，是在於這三個庫德族派系雖然存在著天差地遠的意識形態，但是當他們面對伊斯蘭國、土耳其、敘利亞、伊拉克、俄羅斯與美國等外來強權的時候，往往願意放下彼此的恩怨，槍口一致對外。

當然，庫德斯坦自治政府、工人黨與民主聯盟黨之間的矛盾，不會因為區區一個伊斯蘭國就得到化解。甚至假若未來真的出現一個庫德斯坦共和國，他們爆發大規模內戰的可能性也相當高。不過至少在庫德族還十分弱小的當下，這三大勢力選擇團結在一起，互相支援一切進攻、屠殺或者背叛庫德族人的列強與帝國主義勢力。

或許，這正是庫德族人的獨立運動直到今天都難以被真正壓制下去的主要原因。台灣今日面對的國際環境，雖然比庫德斯坦還要有利，但是在當前藍綠惡鬥的情況下，卻處於一種更危險的狀態。很顯然的，無論是藍色還是綠色的政治人物，在看到政敵遭到美國、日本或者中共欺負的時候，採取的永遠是冷嘲熱諷的態度。

無論台灣是要永遠維持現狀，還是要走終極統一或法理獨立的台獨，都必須要政治人物與國人存在著高度共識，並且緊密團結的情況下才能爭取到國家的最大利益。可惜的是，目前台灣的執政者沒有巴爾札尼那種靈活的外交手腕，而台灣的在野黨顯然也不是庫德斯坦工人黨或民主聯盟黨，願意在國家遇到為難的時候放下對政敵的成見。

其次，則是「西庫德斯坦國際縱隊」的存在，也應該要為中華民國政府運用來徹底發揚國家的柔性實力。畢竟在中共都已經默許數百名大陸人士前往敘利亞參戰的情況下，台灣實在沒有理由在這場國際反對恐怖主義的戰爭中扮演太消極的角色。光是在媒體版面上出現台灣士兵在敘利亞戰場與「人民保衛軍」的士兵並肩作戰的畫面，就已經足以讓台北宣揚好一陣子了。

更重要的，則是目前國軍所最缺乏的就是戰場上的實戰經驗。政府可以考慮仿效二戰期間美籍志願大隊，即「飛虎隊」模式，讓部份現役軍人以退除役或者備役軍人身份前往敘利亞交戰。等到他們回國後，就可以做為種子軍人把自己的經驗傳授給新一代的國軍官兵。相信他們在敘利亞戰場上的表現，可以向未來好幾個世代的國軍官兵講述台灣人在國際戰場上的表現。

由於現在已經有為數不少的大陸「退役軍人」在「西庫德斯坦國際縱隊」服務，所以派遣國軍弟兄前往敘利亞可能會引起不必要的糾紛。同時，中華民國當前的國際地位，恐怕也不允許台灣如此高調的派遣軍人，哪怕是退除役軍人前往海外。不過，台灣人要想以個人身份參加「西庫德斯坦國際縱隊」，絕對是沒有問題的事情。

撇開政治、外交與軍事上的需要不談，許多參加了「太陽花學運」的「天然獨」世代青年，實在也應該考慮加入「西庫德斯坦國際縱隊」。「西庫德斯坦國際縱隊」的左翼浪漫主義色彩首先與「天然獨」世代的政治想像不謀而合。其次則是前往敘利亞戰鬥，也可以讓他們學到如何打游擊戰的戰技。假若未來台灣真的要與解放軍打一場獨立戰爭，這樣的技能對「天然獨」世代而言是十分需要的。

(中時電子報)