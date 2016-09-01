辜寬敏呼籲：蔡英文應基於政治考慮特赦陳水扁
新台灣國策智庫創辦人辜寬敏1日舉行記者會，正式宣佈將智庫捐給陳水扁前總統凱達格蘭基金會，辜不僅透露，扁打了兩通電話給他，希望能接下智庫，他則回答「我怎能拒絕你？」更公開呼籲，蔡英文總統在民調不如意之際，應該特赦扁，「政治上考慮是特赦，對妳幫忙很大。」
辜寬敏坦言，時代力量雖有將來性，他個人曾傾向將智庫交給時代力量，但他們還不到程度，也不夠條件。陳水扁則是在消息傳出後，詢問他是否能將智庫交給凱達格蘭基金會。
辜寬敏指出，過去的外來政權統治台灣多少年，有本土執政的只有2000年到2008年，這個成功，只有靠陳水扁的努力，但現在社會好像把陳水扁都忘了，不但是忘了，更不喜歡陳水扁的影子在台灣社會政治裡面，這是非常不應該的。
辜寬敏還說，「過去八年是怎樣的一個八年，這可以是完全排斥掉嗎？忘掉嗎？也許也許現在執政者認為是汙點，我不認為是汙點，那是台灣的一個開始」，要是沒扁八年的本土政權，也不會有今天的蔡英文政權，現在蔡政權提不出什麼東西，現在最重要就是特赦扁「給台灣社會一個明朗、希望、很有友情的….」
辜還說，他不但是無條件交給凱達格蘭基金會外，將來會盡量支持幫忙凱達格蘭學校舉辦新台灣國策智庫，因為他希望利用智庫，讓扁或前八年民進黨執政，有一個跟社會接觸的一個點，最好是利用智庫，重新來想過去八年的事。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。