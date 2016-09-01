去年政治獻金 民進黨1.9億 國民黨9千萬

我要評比

監察院今天公布104年各政黨、政治團體政治獻金收入，民進黨去年政治獻金收入合計為1億9221餘萬，其中個人捐款收入為1億3147萬餘元為最大宗；國民黨政治獻金收入還不到民進黨的一半，僅9141萬餘元，其中企業捐款所佔比例超過五成，共約5026萬餘元。

新興政黨時代力量，去年度政治獻金收入則為2519餘萬，其中2278餘萬來自個人捐款收入。親民黨去年度政治獻金收入則為1307餘萬，其中企業捐款收入833餘萬。根據監察院資料，四大政黨政治獻金主要支出皆為競選經費。

(中時)