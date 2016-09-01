飼料廠司機兼販毒 藥腳老父淚灑警局
雲林斗六工業區一家飼料廠司機，涉嫌在開車空檔，以手機招徠藥腳販毒；其中一名藥腳的七旬老父，因兒子吸毒而敗掉大半家產，淚灑警局。
雲林縣警察局刑事警察大隊偵二隊今天表示，35歲郭姓男子在斗六工業區某家飼料廠擔任司機，竟藉工作空檔，在開飼料車途中，以行動電話販賣安非他命給多名藥腳施用。
警方指出，郭男以飼料車掩人耳目，原以為神不知鬼不覺，但仍被警方專案小組鎖定，今天由專案小組持搜索票及傳票、拘票，前往他任職的公司拘提到案。
專案小組幹員隨後前往郭男家中搜索，當場起獲安非他命1公克及毒品吸食器1組，同時通知4名藥腳到案。
警方表示，在通訊監察過程中，專案小組幹員發現，有藥腳在購買一級毒品時，還會索討二級毒品施用，宛如家庭主婦在菜市場買菜時，向菜販索贈青蔥、香菜一般。
其中一名張姓藥腳由70多歲的老父陪同應訊。張父向警方表示，他的家境原本小康，生活不虞匱乏，但自從兒子染上毒癮之後，已敗掉大半家產。
張父指出，他已年老退休，兒子卻成淪為毒蟲，他對於自己的餘生也感到茫然；說到傷心處，老淚縱橫，令警方不勝唏噓。
全案經偵訊後，依違反毒品危害防制條例，將郭男及4名藥腳共5人移送雲林地檢署偵辦，並持續追查毒品上游來源。1050901
(中央社)
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