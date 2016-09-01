止跌回漲 9月家用桶裝瓦斯每桶上調8元

連降2個月的桶裝瓦斯回漲了！中油剛宣布，從明日(2日)凌晨零時起，家用液化石油氣（桶裝瓦斯）及工業用丙烷、丁烷、每公斤調漲0.4元，車用瓦斯每公升漲0.2元。調整後，下游瓦斯行每桶20公斤家用瓦斯售價增加8元，至於城鎮用天然氣價則這個月不調整。

中油表示，因為液化石油氣國際價格上升，所以反映調升價格。原本7、8兩月桶裝瓦斯都是調降。這次反漲後，以一戶家庭平均月用2桶，每月支出會小幅增加16元。

(中時)