亞尼克台中旗艦店 3日起試營運
鑑於台中糕餅烘焙產業每年創業150億元產值商機，亞尼克菓子工房正式揮軍台中開設旗艦店，占地兩層樓、位在台中市美術園精華商圈的亞尼克台中旗艦店並將於9月3日起試營運，9月8日正式開幕。
亞尼克董事長吳宗恩表示，台中擁有獨特的美食文化，消費者對於特色美食與烘焙餐飲接受度非常高，而亞尼克電商銷售數字來看，大台北地區以南至彰化以北的訂單佔全台銷售33%，其中，台中市就超過12%，商機無窮。因此亞尼克決定搶進台中開立旗艦店，並將積極深耕台中在地市場，擴大服務台灣中部消費者。
吳宗恩表示，繼在台中開設旗艦門市後，亞尼克品未來將陸續在竹北、高雄拓點展店，期能全面提高市占，服務更多消費者。
亞尼克菓子工房於2013年正式推出亞尼克生乳捲便風靡全台，透過8家實體店面及網購通路，今年4月創下單月最高銷售24萬條佳績，寫下10秒即賣出一條的銷售盛況，自開賣至今更累積銷售逾300萬條生乳捲。
亞尼克生乳捲標榜堅持每天新鮮現作，使用北海道新鮮生乳、極上日本昭和麵粉等品質優良的原料，融合獨家「手感」技術，翻新消費者對味覺體驗。吳宗恩表示，台中旗艦店開賣後，亞尼克將再展創意推出台中限定口味，並有還有中秋節限定的「生乳雙捲禮盒」。
亞尼克台中旗艦店將於9月3日起至7日進行試營運，凡購買台中地區限定口味的消費者即送「野餐巧提袋」，9月8日開幕當天為回饋消費者支持，現場同步舉辦「百元百人購生乳捲」活動，讓限額消費者可以用百元優惠價格將新鮮生乳捲直接帶回家。
(工商)
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