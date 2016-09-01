反課綱學生夜闖教育部 1人免刑 4人判拘役

反課綱學生夜闖教育部，台北地院審結宣判，除閻孝和獲判免刑，尹若宇判拘役40日，另3人均判拘役30日，4人都可易科罰金，均緩刑2年；圖為學生正試圖破壞拒馬進入教育部。（本報資料照片）

反課綱學生夜闖教育部，台北地檢署依妨害公務、強制罪起訴5名學生，台北地院今(1)日審結宣判，除閻孝和獲判免刑，陳柏瑜、彭宬、尹若宇、蔡明穎等4人，尹判拘役40日，另3人均判拘役30日，4人都可易科罰金，均緩刑2年，但都得向教育部提供義務勞務120小時。

彭宬、蔡明穎、尹若宇去年7月23日深夜於教育部大廳見教育部謝姓駐衛警，欲關右側門，並阻擋其前進，由蔡出手推擠謝至門外，彭再上前拉扯謝阻止其返回大廳，此時尹並自謝身後以手架住謝數秒才放開。

另陳柏瑜至教育部二樓部長室門外，見另名許姓駐衛警阻止林姓少年入內，以雙手拖住許男，協助其他群眾衝入部長室，而閻孝和則以身體阻擋許男，等群眾進入部長室內，才鬆手放開許。

檢警勘驗當天蒐證帶，認定尹若宇等5位學生涉拉扯教育部人員，涉及妨害公務罪及強制罪部分，因5名學生在檢方調查時，均保持緘默，並未認罪，全被起訴。

(中時)