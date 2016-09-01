下世代旋翼機V280 將改變戰爭形態

V-280可能是下一代美國陸軍主要航空器，不但能運輸，還能加掛武器。(圖/貝爾公司)

美國直升機大廠貝爾公司說正在研發新式的直升旋翼機V-280勇猛式(Valor)，除了比V-22更輕巧、更快速以外，V-280還採用了先進的全景光電系統，使駕駛隨時可以瞭解四週環境。都使V-280可能成為未來最重要的飛行器。

美國偵察戰士網(scout warrior)報導，美國陸軍在開發新的視覺裝備，稱為分散鏡頭系統(Distributed Aperture Systems,DAS也譯作分散式孔徑系統)。這套裝備其實就是把小型攝影安裝在機體各處，再由電腦程式將各個影像全部拼接起來，使飛行員隨時都能看到完整連貫的四週景象。

貝爾公司新式的旋翼機V-280勇猛式正在實測這套系統。副總裁文斯•托賓(Vince Tobin)說：「不但飛行員可以利用DAS知道飛行航線、降落區域的情況，以確保飛機的安全以外，這項技術還可以分享給搭乘飛機的部隊官兵，使他們知道降落區域有什麼特別需要注意的，比如何處是集合地點，何處可能有伏擊的敵軍等等，他們可以提前準備。」

分散鏡頭系統的意示圖，飛機四週的攝影機可以隨時傳回四面八方的狀況，毫無死角。(圖/洛馬公司)

DAS也可以改裝成先期預警裝置。感測器能夠識別敵方的特徵，比如熱源感應、槍炮特徵，讓飛機乘員決定是否先發制人，有效降低飛行員與和乘員受傷的風險。

V-280是美國陸軍「未來垂直起降軍機」計畫的候選者之一，它與前輩V-22一樣都是傾轉旋翼機，只是V-280的使用彈性可以更大，也預計更靈活，並有更高的速度。貝爾公司聲稱，V-280的巡航時速508公里，最高速800公里。托賓說：「我希望V-280能夠從美國西岸直夏威夷完全不必加油。」這意味著V-280最大航程至少3000公里。

(中時電子報)