法務部辦執行署長交接 朱家崎9人上任

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新任行政執行署長朱家崎(右)、代理署長黃騰耀(左)交接印信。(陳志賢攝)

前新北執行分署分署長陳盈錦(左)、新任分署長李吉祥(右)交接印信。(陳志賢攝)

法務部今天下午舉辦行政執行署署長以及新北等8個分署署長聯合交接暨宣誓典禮，由法務部長邱太三監交，政次陳明堂、常次張斗輝、檢察總長顏大和、新北地院院長葉麗霞、士林地院院長林勤純、財政部賦稅署署長李慶華等人應邀觀禮。

新任的行政執行署長、各分署署長名單如下：行政執行署長朱家崎、新北分署分署長李吉祥、桃園分署分署長劉邦繡、台南分署分署長林弘政、嘉義分署分署長謝道明、士林分署分署長蔡興華、新竹分署分署長林佳裕、宜蘭分署分署長李菀芬、屏東分署分署長張雍制。

(中時)