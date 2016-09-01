張志軍：兩岸兩會恢復商談 必須確認「九二共識」

大陸國台辦主任張志軍表示，兩岸兩會要恢復商談機制化，必須確認「九二共識」這一共同政治基礎。(資料照片 陳曼儂攝)

新華社報導，大陸國台辦主任張志軍1日在山東濰坊接受採訪時表示，大陸方面已講過，兩岸兩會要恢復商談機制化，必須要確認「九二共識」這一共同政治基礎和由我方政府授權。

張志軍表示，大家可以看看2008年5月26日台灣海基會給海協會的來函，和3天後海協會的回覆函件，裏面都明確提到，兩會是在「九二共識」基礎上重新恢復了商談。所以問題的關鍵是授權商談的政治基礎，而不是人。

據報導，8月31日晚間政府公佈海基會董事長職務將由田弘茂接任。

(工商)