司法院提名 黃國昌：佩服許宗力法學貢獻

許宗力獲總統提名為司法院長，時代力量立委黃國昌今天說，雖然自己沒上過許宗力的課，但對許宗力在法學上的貢獻跟成就是相當佩服，他也盼能先完成立法院職權行使法的修正。

副總統陳建仁今天宣布總統蔡英文提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡(火冏)燉為司法院正副院長。陳副總統說，盼藉這學術界與實務界的堅強組合，推動人民期待的司法改革。

黃國昌下午受訪時表示，許宗力過去在台大法學院、輔大都是國內知名的公法學者，上次許宗力被提名為大法官時，任內也做出非常多重要的解釋，他自己在學界雖然沒上過許宗力的課，不過也常看許宗力寫的文章，對於許宗力在法學上的貢獻與成就，他是相當佩服。

他表示，作為立法委員接下來該做的是履行憲法職責來嚴審。時代力量上會期已清楚表達立場，希望能完成立法院職權行使法的修正，關於國會人事同意權的部分，能提高審查密度，很遺憾在臨時會中沒排上議程。

黃國昌說，希望本會期開議後第一件事，是先完成立法院職權行使法修法，按照新的法制來對於這次總統提名的司法院正副院長、大法官人選，採取嚴審態度。

至於有媒體爆料，許宗力曾涉對前妻家暴，黃國昌說，這是陳年舊事，他個人要尊重許宗力的隱私，因為許宗力年輕時候曾經出現這樣的事，對許宗力和家庭都造成相當程度影響；這件事在許宗力第一次被提名為大法官時，也曾經被提出來討論過，「這對他擔任大法官或司法院長的適任性，沒有太直接的關係」。1050901

(中央社)