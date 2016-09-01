衛星定位故障 陸船越界捕撈遭扣留

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大陸漁船「閩龍漁61048號」疑似衛星定位系統故障，未發出警告聲響，越界進入彭佳嶼海域捕撈，遭基隆海巡隊扣留，並查獲400公斤漁獲。

基隆海巡隊執行「護永專案-區域聯防」專案，今天凌晨5時多，10033艇在彭佳嶼東北23.7浬處發現「閩」船越界，立即以優勢警力登檢，並命令「閩」船起網，隨後在船上查獲漁獲400公斤、漁網和起網機，當場罪證確鑿。

基隆海巡隊調查，「閩」船8月2日上午10時多，從福建省龍海市浯嶼港出港，包含35歲蔡姓船長在內，船上共有11人，因釣魚台海域漁獲量差，原本打算回港休息，今天凌晨2時多，疑似衛星定位系統故障，導致未發出越界警告聲響，因而誤闖彭佳嶼海域捕撈。

澳底海巡隊3575艇也支援3名人員，與基隆海巡隊共同戒護，將「閩」船帶回正濱漁港安檢碼頭調查，全案將報請海洋巡防總局，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，最高可裁處240萬後，移請基隆市政府執行沒入漁網及破壞起網機。1050901

(中央社)