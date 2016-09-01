桃園航空城公司 許又銘出任總經理
桃園航空城公司今天舉行臨時董事會，任命許又銘為新任總經理。許又銘曾任國際青年商會中華民國總會長，畢業於東南科技大學休閒事業管理科，目前在海洋大學EMBA進修。
航空城公司今天舉行第3屆第8次臨時董事會，通過任命許又銘為新任總經理。
航空城公司董事長張昌財表示，許又銘曾任國際青年商會中華民國總會長，任內致力培訓青年人才、參與青年國是論壇等活動，也獲頒全世界最優秀總會長，相信他對社區服務的熱情、對投資的專業，都能讓航空城公司業務推展更順利。
航空城公司表示，許又銘畢業於東南科技大學休閒事業管理科，目前在海洋大學EMBA進修，對青年創業、觀光休閒、國際人道公益活動十分熟悉。1050901
(中央社)
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