深圳擬建739公尺摩天樓 全球第2高
中國大陸廣東省深圳市計劃在金融商業核心區建造一座739公尺的摩天樓，有望超越現有的平安國際金融中心，成為深圳第一高樓，也將挑戰世界第二高樓地位。
目前全球第一高樓是位於杜拜的哈里發塔，樓高828公尺；全球第二高樓則是632公尺的上海中心大廈。
深圳新聞網今天報導，根據深圳市羅湖區城市更新網站「心羅湖．新羅湖」最新發表的城市更新規畫，深圳蔡屋圍區定位為金融商業核心區，並計劃在寰宇大廈原址上新建一座739公尺的高樓。
報導指出，深圳京基集團已向羅湖區政府提交更新規畫提案，這棟169層的高樓取名為「H700深圳塔」，完工後有望超越樓高600公尺的平安國際金融中心，再度刷新深圳摩天樓高度紀錄。
這棟摩天樓並非蔡屋圍區首次計劃興建的深圳最高樓，地王大廈、京基100等「曾經的最高樓」也集中在這塊區域。
1996年，樓高384公尺、共69層的地王大廈建成，當時是亞洲第一高樓。2011年，京基100榮登深圳第一高樓，總建築高度為441.8公尺，但僅僅4年後就被福田區的平安金融中心取代。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。