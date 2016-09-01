深圳擬建739公尺摩天樓 全球第2高

我要評比

中國大陸廣東省深圳市計劃在金融商業核心區建造一座739公尺的摩天樓，有望超越現有的平安國際金融中心，成為深圳第一高樓，也將挑戰世界第二高樓地位。

目前全球第一高樓是位於杜拜的哈里發塔，樓高828公尺；全球第二高樓則是632公尺的上海中心大廈。

深圳新聞網今天報導，根據深圳市羅湖區城市更新網站「心羅湖．新羅湖」最新發表的城市更新規畫，深圳蔡屋圍區定位為金融商業核心區，並計劃在寰宇大廈原址上新建一座739公尺的高樓。

報導指出，深圳京基集團已向羅湖區政府提交更新規畫提案，這棟169層的高樓取名為「H700深圳塔」，完工後有望超越樓高600公尺的平安國際金融中心，再度刷新深圳摩天樓高度紀錄。

這棟摩天樓並非蔡屋圍區首次計劃興建的深圳最高樓，地王大廈、京基100等「曾經的最高樓」也集中在這塊區域。

1996年，樓高384公尺、共69層的地王大廈建成，當時是亞洲第一高樓。2011年，京基100榮登深圳第一高樓，總建築高度為441.8公尺，但僅僅4年後就被福田區的平安金融中心取代。1050901

(中央社)