執政百日民調下降 呂秀蓮：挑戰空前
前副總統呂秀蓮今天表示，這屆總統面臨的挑戰都是空前的，不論誰來擔任一定會面臨許多困境，執政團隊目前可能做得不夠好，希望下一個100天會有更多經驗。
總統蔡英文5月20日上任，執政3個月民調持續下滑，呂秀蓮今天回應媒體對於蔡總統民調出現死亡交叉提問表示，她之前就已經講過任何一個擔任這屆的總統的人，所面臨的挑戰都是空前的，不論誰來當總統都一定會面臨許多挑戰，且有太多的挑戰都是出乎意料之外的。
不過，呂秀蓮認為每個挑戰跟意外發生的時候，執政團隊能不能當機立斷，能不能在最短時間給人民去除疑慮、安定下來處理事情，這個考驗對目前執政團隊來說，可能做得不夠好，希望下一個100天有更多的經驗、團隊會更加團結。
此外，對於人事任命問題，呂秀蓮表示，不論是任何一個人選上公職，只要在短時間內獲得很大權力，大概都沒辦法做很好。她認為人事任命制度似乎有檢討必要。
「突然當選總統，突然當上行政院長，短時間有幾千個官位要去分派，這是很不可能的事」，呂秀蓮指出，與其給特定一個人那麼多人事權，何不認真思考各種官職的任命、遴選能有一個sop，想辦法在人事任命方面法制化，就可以去除掉很多的錯誤。1050901
(中央社)
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