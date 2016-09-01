YouBike全台523站恢復營運 部分站點搶通中

經過一天的搶修，全台大當機的U-bike到1日中午之前全面搶通正常營運，上午位於市府轉運站附近的租借站腳踏車的使用率大增。（季志翔攝）

經過一天的搶修，全台大當機的U-bike仍有部分租借站未完成更新無法使用，而位於市府轉運站附近的租借站已完全修復，立即有不少市民前往租借騎乘。（季志翔攝）

Youbike昨日發生營運以來最大規模系統大當機，影響6縣市、約14萬的使用者。經維修人員連夜搶修，已有523個Youbike站恢復營運。其中新竹市、台中市已全數營運，雙北市已恢復307站、桃園市恢復33站、彰化縣恢復68站。相關資訊可上YouBike官網及APP場站地圖查詢，掌握借還資訊及最新的場站修復情形。

截至2016/9/1 雙北16:00恢復營運站點如下：

共計恢復307站

大安區 捷運國父紀念館站(2號出口)

大安區 捷運科技大樓站

大安區 信義建國路口

大安區 金山愛國路口

大安區 基隆長興路口

大安區 辛亥新生路口

大安區 捷運六張犁站

大安區 捷運東門站(4號出口)

大安區 臺灣師範大學(圖書館)

大安區 捷運公館站(2號出口)

大安區 捷運忠孝新生站(3號出口)

大安區 龍門廣場

大安區 臺北市立圖書館(總館)

大安區 新生和平路口

大安區 仁愛醫院

大安區 捷運信義安和站

大安區 信義敦化路口

大安區 捷運大安站

大安區 捷運忠孝復興站(2號出口)

大安區 成功國宅

大安區 羅斯福新生南路口

大安區 捷運麟光站2號出口

大安區 建國和平路口

大安區 瑠公公園

大安區 仁愛延吉街口

大安區 喬治工商

大安區 忠孝東路三段217巷口

信義區 捷運市政府站(3號出口)

信義區 台北市政府

信義區 興雅國中

信義區 世貿二館

信義區 信義廣場(台北101)

信義區 世貿三館

信義區 松德站

信義區 三張犁

信義區 臺北醫學大學

信義區 中強公園

信義區 永吉松信路口

信義區 五常公園

信義區 捷運後山埤站(1號出口)

信義區 捷運台北101/世貿站

信義區 基隆光復路口

信義區 捷運象山站

信義區 吳興公車總站

信義區 仁愛逸仙路口

信義區 泰和公園

中山區 捷運行天宮站(1號出口)

中山區 捷運行天宮站(3號出口)

中山區 八德市場

中山區 中山行政中心

中山區 新生長安路口

中山區 新生長春路口

中山區 捷運劍南路站(2號出口)

中山區 捷運松江南京站(7號出口)

中山區 捷運大直站(3號出口)

中山區 南京建國路口

中山區 復興市民路口

中山區 南京遼寧街口

中正區 仁愛林森路口

中正區 捷運善導寺站(1號出口)

中正區 國家圖書館

中正區 捷運臺大醫院(4號出口)

中正區 信義連雲街口

中正區 捷運西門站(3號出口)

中正區 和平重慶路口

中正區 臺北轉運站

中正區 臺北市立大學

中正區 信義杭州路口(中華電信總公司)

松山區 饒河夜市

松山區 社教館

松山區 民權運動公園

松山區 臺北田徑場

松山區 三民公園

松山區 新東公園

松山區 捷運南京三民站(1號出口)

松山區 捷運小巨蛋站(5號出口)

松山區 捷運南京復興站(5號出口)

松山區 內政部營建署

松山區 光復南路22巷口

南港區 東新國小

南港區 捷運昆陽站(1號出口)

南港區 捷運南港展覽館站(5號出口)

南港區 玉成公園

南港區 中研公園

南港區 凌雲市場

南港區 捷運南港軟體園區站(2號出口)

南港區 南港國小

南港區 南港車站

南港區 南港公園

南港區 舊莊區民活動中心

南港區 東陽公園

南港區 向陽南港路口

士林區 捷運劍潭站(2號出口)

士林區 蘭雅公園

士林區 福林公園

士林區 蘭興公園

士林區 捷運士林站(2號出口)

士林區 士林運動中心

士林區 臺北市立大學(天母校區)

士林區 蘭雅國小

士林區 中山天母路口

北投區 捷運新北投站

北投區 大業大同街口

北投區 國防大學

北投區 大豐公園

北投區 捷運奇岩站

北投區 清江國小

萬華區 國興青年路口

萬華區 華江高中

萬華區 復華花園新城

萬華區 東園國小

萬華區 萬大興寧街口

萬華區 峨嵋停車場

萬華區 捷運龍山寺站(1號出口)

大同區 捷運圓山站(2號出口)

大同區 捷運民權西路站(3號出口)

大同區 捷運雙連站(2號出口)

大同區 聯合醫院中興院區

文山區 師範大學公館校區

文山區 興豐公園

文山區 捷運景美站

文山區 羅斯福景隆街口

文山區 台北花木批發市場

文山區 考試院

文山區 文山運動中心

文山區 文山第二行政中心

內湖區 捷運港墘站(2號出口)

內湖區 捷運文德站(2號出口)

內湖區 捷運西湖站(1號出口)

內湖區 捷運大湖公園站(2號出口)

板橋區 板橋國民運動中心

板橋區 捷運江子翠站(3號出口)

板橋區 音樂公園

板橋區 民生公園

板橋區 新北市政府(新府路)

板橋區 捷運板橋站(1號出口)

板橋區 板橋戶政事務所

板橋區 捷運府中站(3號出口)

板橋區 捷運亞東醫院站(2號出口)

板橋區 新北市立圖書館總館

板橋區 莊敬公園

板橋區 新海長江路口

板橋區 捷運新埔站(4號出口)

板橋區 縣民民族路口

板橋區 廣福公園

板橋區 板橋四維公園

板橋區 四川遠東路口

板橋區 板橋信義公園

板橋區 國光里(國光路)

板橋區 國光公園

板橋區 板橋福德公園

板橋區 板林溪北路口

板橋區 新北市藝文中心

板橋區 溪洲公園停車場

板橋區 崑崙公園

板橋區 潤泰社區

板橋區 板橋國中

板橋區 永豐公園活動中心

板橋區 崑崙活力廣場

板橋區 溪北公園

板橋區 新北市政府(新站路)

板橋區 板橋車站

新莊區 後港公園

新莊區 福營行政中心

新莊區 捷運新莊站(1號出口)

新莊區 丹鳳派出所

新莊區 新莊棒球場

新莊區 新莊文化藝術中心

新莊區 中華中原路口

新莊區 福壽公園

新莊區 捷運丹鳳站(1號出口)

新莊區 中港國小

新莊區 四維公園

新莊區 頭前運動公園

新莊區 頭前國中

新莊區 中華里(中華路二段)

新莊區 中華自治街口

新莊區 新泰公園

新莊區 臺北醫院

新莊區 新樹公園

新莊區 建福公園

新莊區 興化公園

新莊區 西盛館

新莊區 立泰里(中環路二段)

新莊區 新月橋

新莊區 西盛廣場

新莊區 中正富國路口

新莊區 行政院新莊聯合辦公大樓

新莊區 捷運新莊站 ( 2號出口 )

新莊區 捷運頭前庄站(1號出口)

新莊區 新莊體育館

三重區 興華公園

三重區 三重國民運動中心

三重區 捷運三重站(3號出口)

三重區 明志國中

三重區 二重國小

三重區 二重國中

三重區 三重行政中心

三重區 捷運菜寮站(3號出口)

三重區 三重綜合體育館

三重區 聯邦公園

三重區 集成成功路口

三重區 進安公園

三重區 捷運三重國小站

三重區 永福國小

三重區 自然公園

三重區 捷運先嗇宮站(2號出口)

三重區 先嗇宮

三重區 修德國小

三重區 永盛公園

三重區 六張公園

三重區 三重永豐公園

蘆洲區 仁愛廣場

蘆洲區 捷運三民高中站(1號出口)

蘆洲區 捷運徐匯中學站(1號出口)

蘆洲區 永平公園

蘆洲區 永康公園

蘆洲區 捷運蘆洲站

蘆洲區 柳堤公園

蘆洲區 水河里活動中心

蘆洲區 三民中山一路口

蘆洲區 鷺江廣場

新店區 裕隆公園

新店區 捷運大坪林站

新店區 中興寶橋路口

新店區 台北慈濟醫院

新店區 崇光女中

新店區 新店高中

新店區 中興寶慶街口

新店區 中正國小

新店區 建國民權路口

新店區 捷運七張站(1號出口)

新店區 北新國小

新店區 捷運新店站

汐止區 汐止火車站

汐止區 國泰綜合醫院

汐止區 汐科火車站(北)

汐止區 白雲國小

汐止區 原興廣場

汐止區 保長公園

汐止區 東方科學園區

汐止區 青山國民中小學

汐止區 台灣科學園區

汐止區 雍和科學園區

汐止區 五堵火車站

汐止區 崇德橋東活動中心

永和區 永和國小

永和區 秀朗國小

永和區 捷運頂溪站(1號出口)

永和區 保順環河西路口

永和區 上林里(環河東路一段)

永和區 中正橋

永和區 永和耕莘醫院

中和區 捷運永安市場站

中和區 中和公園

中和區 捷運南勢角站1號出口

中和區 錦和運動公園

中和區 中和地政事務所

中和區 秀朗成功路口

中和區 景安板南路口

中和區 中和自強公園

中和區 新北市立中和高級中學

土城區 捷運頂埔站(2號出口)

土城區 金城忠義路口

土城區 捷運土城站(2號出口)

土城區 員林社區公園

土城區 土城綜合體育場

土城區 大安中央路口

土城區 捷運永寧站(2號出口)

土城區 金城立體停車場

土城區 頂新祖田市民活動中心

土城區 頂埔國小

土城區 青山廣場

土城區 清水高中

樹林區 文林國小

樹林區 光華公園

樹林區 樹林大安活動中心

樹林區 育德國小

樹林區 彭福國小

樹林區 億光電子(樹林高中)

樹林區 大同國小

樹林區 南樹林火車站

林口區 林口區公所

林口區 麗林公有市場

林口區 林口自強公園

林口區 捷運林口站(1號出口)

林口區 立言公園

淡水區 竹圍公園

淡水區 新市國小

淡水區 中山北新春街口

淡水區 正德國中

淡水區 捷運淡水站

淡水區 淡水國民運動中心

淡水區 捷運竹圍站

淡水區 濱海中山北路口

淡水區 文化機車立體停車場

鶯歌區 鶯歌國中

鶯歌區 鶯歌火車站(仁愛路)

鶯歌區 鶯歌陶瓷老街

鶯歌區 新北市立鶯歌陶瓷博物館

鶯歌區 新北市立圖書館鶯歌分館

鶯歌區 新北市立鶯歌高級工商職業學校

鶯歌區 永昌里兒一公園

三峽區 國立臺北大學(三峽校區)

泰山區 楓樹腳公園

泰山區 新五泰國民運動中心

五股區 德音國小

截至2016/9/1 桃園市16:00恢復營運站點如下：

共計恢復33站

中壢區 中壢火車站(前站)

中壢區 中原大學

中壢區 銀河廣場

中壢區 新明橋

中壢區 翠堤橋

中壢區 中正公園(元化路)

中壢區 中央大學圖書館

中壢區 中壢高中

中壢區 中正公園(中美路)

中壢區 中壢國小

中壢區 莒光公園

中壢區 中壢區公所

中壢區 中壢區聯合辦公大樓

中壢區 內壢復興公園

中壢區 內壢自強公園

中壢區 元智大學

中壢區 夢幻公園

桃園區 桃園展演中心(同德六街)

桃園區 同德國中

桃園區 桃園市立圖書館桃園分館

桃園區 民族公園

桃園區 桃園延平公園

桃園區 朝陽森林公園

桃園區 福豐公園

桃園區 桃園火車站(後站)

桃園區 國立陽明高中

桃園區 三民運動公園

桃園區 東溪綠園

平鎮區 新勢公園

平鎮區 桃園市立圖書館平鎮分館

平鎮區 復興廣德街口

龜山區 文化三復興一路口

龜山區 捷運長庚醫院站(A8)

龜山區 大坪頂公園

截至2016/9/1 彰化縣16:00恢復營運站點如下：

共計恢復68站

彰化市 彰化火車站前站

彰化市 彰化火車站後站

彰化市 彰化縣政府

彰化市 彰化縣立圖書館

彰化市 彰化師範大學

彰化市 彰師附工

彰化市 彰化基督教醫院

彰化市 彰化高中

彰化市 精誠中學

彰化市 長安中華路口(彰基中華分院)

彰化市 彰化藝術高中

彰化市 縣府第二辦公大樓

彰化市 彰興國中

彰化市 漢銘醫院

彰化市 建國科技大學

彰化市 信義國中(小)

彰化市 彰化縣警察局

彰化市 民族路219巷路口

彰化市 成功社區活動中心

彰化市 平和國小

彰化市 南北管音樂戲曲館

彰化市 延平公園

彰化市 彰化秀傳醫院

彰化市 泰和國小

彰化市 華興公園

彰化市 中山國小

彰化市 原住民生活館

彰化市 忠孝國小

彰化市 彰化縣衛生局

彰化市 大成國小

彰化市 陽明國中

員林市 三樺公園

員林市 員林高中

員林市 三角公園

員林市 崇實高工

員林市 員林郵局

員林市 泰山停車場

員林市 育英國小

員林市 彰化地方法院

員林市 員林轉運站

員林市 員林火車站前廣場

員林市 員林分局

員林市 員林農工

員林市 員林市公所

員林市 員林國小

員林市 至善公園

員林市 三多公園

員林市 老人文康活動中心

員林市 第一市場

員林市 員林演藝廳

鹿港鎮 彰化縣旅遊服務中心

鹿港鎮 鹿港鎮公所

鹿港鎮 鹿港運動場(勞工教育學苑)

鹿港鎮 鹿港鎮立圖書館

鹿港鎮 桂花巷藝術村

鹿港鎮 鹿港高中

鹿港鎮 文開國小(天后宮停車場)

鹿港鎮 鹿東國小

鹿港鎮 鹿港分局

鹿港鎮 洛津國小

鹿港鎮 第一立體停車場

鹿港鎮 鹿港圖書藝文中心

鹿港鎮 鹿港民俗文物館

鹿港鎮 福興第一停車場

鹿港鎮 鹿港基督教醫院

鹿港鎮 鹿港頂厝公園

鹿港鎮 鹿港文武廟

鹿港鎮 復興南三民路口(摸乳巷)

截至2016/9/1 新竹市16:00恢復營運站點如下：

共計恢復15站

新竹市 新竹火車站(前站)

新竹市 東門圓環

新竹市 新竹市政府

新竹市 明志書院立體停車場

新竹市 辛志平校長故居

新竹市 中正北大路口

新竹市 延平停車場

新竹市 建國公園(城隍廟)

新竹市 新竹公園(公園路)

新竹市 遠東巨城購物中心

新竹市 新竹三民公園

新竹市 新竹轉運站

新竹市 新竹馬偕紀念醫院

新竹市 新源建功一路口

新竹市 清華大學(北校門)

截至2016/9/1 台中市16:00恢復營運站點如下：

共計恢復100站

西屯區 逢甲大學

西屯區 秋紅谷

西屯區 市政府(文心樓)

西屯區 漢翔福星北路口

西屯區 福星公園

西屯區 櫻花棒球場

西屯區 重慶公園

西屯區 頂何厝

南屯區 公益大英街口

西屯區 新光/遠百

西屯區 青海逢甲路口

西區 忠明國小

南屯區 大墩七街河南路口

中區 臺中仁愛醫院

北區 博館育德路口

西區 科博館/金典酒店

西區 中正國小

西區 茄苳腳

西區 萬壽棒球場

西區 公益公園

西區 大墩文化中心

北區 英士公園

西屯區 大隆東興路口

南屯區 文心森林公園

南屯區 五權西文心路口

西區 臺中州廳

北區 臺中公園

北區 臺中孔廟

北區 育德梅川東路口

北區 太原北中清路口

西區 臺中教育大學

北區 學士育德路口

西區 中山地政事務所

西區 市民廣場

北區 國立自然科學博物館

西區 經國園道

西區 國立臺灣美術館

北區 北區行政大樓

北屯區 三光太原路口

北屯區 北屯兒童公園

東區 力行國小

北區 臺中一中

西區 忠誠公園

北區 賴明公園

西屯區 國立臺中文華高中

南區 崇倫公園

中區 臺中火車站

南屯區 黎明國中

南屯區 豐樂雕塑公園

南屯區 惠文高中

西屯區 上石公園

北區 英才公園

北區 中德公園

南屯區 向心兒童公園

西屯區 市政公園停車場

北屯區 民俗公園

東區 臺中國小

南區 國立中興大學

南屯區 大業公園

南區 忠孝國光路口

東區 大智國小

北區 健行國小

東區 東峰公園

北區 太原華美街口

中區 柳川東中華路口

南區 忠明南美村南路口

南區 忠明南復興路口

太平區 新福公園

南區 積善公園

北區 山西公園

北屯區 北屯區文昌國小

太平區 祥順運動公園

南區 永興公園

南區 臺中高工

豐原區 豐原高商

北區 興進園道

太平區 新平國小

大甲區 大甲鎮瀾宮

南區 國立公共資訊圖書館

西屯區 臺中國家歌劇院

豐原區 豐原廟東夜市

東區 建成樂業路口

豐原區 豐原火車站

北屯區 三甲公園

北區 北區太平國小

北屯區 敦化公園

豐原區 豐原地政事務所

大里區 大里國際觀光夜市

大甲區 大甲區壘球場

大甲區 大甲區公所

大甲區 大甲火車站

大甲區 大甲體育場

豐原區 豐原高中

太平區 一江橋

太平區 新平立體停車場

南區 樹德停車場

太平區 長億公園

太平區 宜昌兒童公園

南區 中山醫學大學

太平區 太平區運動場

(中時)