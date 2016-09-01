力克老美 陸部署渚碧礁一箭三鵰

南沙群島渚碧礁已成為中美軍事角力焦點，圖為渚碧礁的衛星照。（圖/中央社）

隨著南海衛星照曝光，西方媒體與智庫指出，中國已在渚碧礁、永暑礁與美濟礁上，加強機庫建設。

儘管中國官方並未證實，但《鳳凰網》1日指出，從時間與空間這兩個軍事核心角度來看，渚碧礁機庫建成，以及未來可期的反潛巡邏機部署，將實現一箭三鵰的顯著效果。

首先：從空間上徹底掌控地形複雜，並長期防禦脆弱的深海海盆區。高新6號反潛巡邏機若從永興島與渚碧礁雙向對飛，執行反潛任務，效率要比南沙島礁建設前的單向遠距離飛行提升4倍。配合固定海底水聲偵聽體系，解放軍對南海水下掌控將出現質的提升。

其次：將美軍核潛艇趕出「後院」，以在戰時為解放軍留下寶貴的預警時間。如果說東海是中國東南的門戶，那南海就是中國的後院縱深。解放軍反潛能力的提升，有助於水下戰場的單向透明，將美軍核潛艇這個心腹大患趕出南海北部。雖然美核潛艇已獲得在馬來西亞部分港口的使用權，但戰時在上千公里外發射巡弋飛彈，解放軍趁其間的數十分鐘飛行時間，便足夠充分應對。

最後：掩護中國戰略核潛艇（SSBN）安全打擊美國本土。在中國三位一體核打擊體系裡，海基核力量雖獲得不小的成就，但中國戰略核潛艇仍不具備在深海大洋與美軍廝殺的實力。作為決定戰爭最後勝負的殺手鐧，中國戰略核潛艇潛出太平洋，打擊美國東海岸，風險可想而知。因此，解放軍不得不效仿前蘇聯，建立供SSBN發射核導彈的堡壘區。而南海半封閉海域與足夠的水深，無疑是中國核反擊的絕佳陣地。

渚碧礁的作用除了驅逐美軍核潛艇，肅清水下威脅外，還在於可大量部署戰鬥機，驅離美軍P-8A等空中兵力，創造一個安全的堡壘發射區。

《鳳凰網》指出，094戰略核潛艇搭載改良型巨浪-2彈道導彈，在南海發射，也僅能對美國西海岸目標進行核打擊。雖然覆蓋美國全境的核導彈，要屬中國火箭軍的東風-41，以及東風-5B等陸基核力量才是中堅。但南沙島礁建設，畢竟解決了有無問題，使中國海基核武器首度擁有可靠的用武之地。

文中同時指出，聯合國五個常任理事國裡，中國的海基核力量最落後，並存在龐大的落差。除了裝備性能差距外，解放軍還面臨惡劣的海上安全困境。解放軍首支核潛艇部隊駐紮於渤海之濱，而渤黃海，甚至東海水深不足，無法為核潛艇快速安全下潛提供掩護，因此核潛艇海上追逐，演變為東南沿海中美軍事危機的戲碼頻頻上演。

中國海基核力量首先在裝備上獲得了突破，近年來094戰略核潛艇不斷升級，搭載的改進型巨浪-2先後於2013、2015年成功試射，技術性能初步達到第三代戰略潛艇的實力。而美國五角大樓評論稱，巨浪2導彈「讓中國首次獲得了可靠的水下遠端核威懾力」。

裝備的應用離不開戰場建設，094戰略核潛艇自然也需要這樣的安全主場。而遼闊的南海，似乎是中國水下力量的天然陣地，近年來解放軍在海南構築核潛艇洞庫，並增設常規潛艇編制，便印證了這一點，但這片陣地卻並不安全。

文中指出，長久以來，反潛能力始終是中國海軍的短板之一，不僅大型岸基反潛巡邏機空白，連艦載直升機也捉襟見肘。而在這片超過300萬平方公里的海域，解放軍並非唯一的大玩家。

不過，攻守之勢從中國對南海島礁建設起，發生了變化。位於南沙西北角的渚碧礁是三座新建3,000米長機場跑道的島礁之一，其軍事意義遠不止於島礁爭奪和海上維權。整個南海北深南淺，西沙、中沙與南沙北部，是廣闊的深海盆地，水深平均在3500米以上。而永興島與渚碧礁，則分別位於扼守南海4,000米深海海盆的南北兩端。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）衛星圖顯示，2016年7月底，中國在渚碧礁機場跑道東側已建設28座大中型機庫，可停放部署絕大多數現役軍機。與奪取制空權的永暑礁不同，渚碧礁需要優先部署高清6號反潛巡邏機。由於運-9平臺和反潛技術成熟，解放軍擁有了第一款固定翼大型長航時空中反潛平臺，也初步具備了與美軍P-8A一較高下的實力。

(中時電子報)