潮州摸乳巷 走進昔日約會時光隧道
潮州鎮建基老街上，有一條小巷可直接通往長興路，當地人俗稱「摸乳巷」，據傳是早年約會勝地，但巷寬達1.2公尺可讓2台機車會車；9年前巷弄增添「時光隧道」美名，6年前鎮公所掛起摸乳巷牌子，曾一度出現歧視爭議，幸謠言止於智者。
「摸乳巷以前是馬在走的。」潮州里里長鍾文哲，是土生土長的潮州人，他說，清末時有名陳姓商人在建基路上經營染布紡，在當時是望族，不只蓋房還養馬，馬廄小門與摸乳巷相連，他們就是騎馬穿過摸乳巷四處巡田地，後來成了方便附近居民的捷徑。
「小時候我都走摸乳巷去補習。」鍾文哲說，他對摸乳巷的回憶是與補習班老師的打罵相連的，但依稀在民國70年代左右，情侶似乎特別喜歡到巷內談情說愛，居民因而開玩笑稱摸乳巷，但在2007年時，許多出外打拼的遊子認為巷弄所賦予的回憶不只如此，開始集思廣益取新名。
他說，當時有人建議取名「情人巷」，也有人說「桂花巷」，但這些不是有侷限就是無新意，最後以「時光隧道」為名，保留各自對巷弄的回憶。2010年，屏東縣府啟動建基路老街再生計畫，將該巷弄正名為摸乳巷，並在建基路口掛起牌子，與長興路口的時光隧道木牌相望。
潮州鎮公所表示，1年多前，曾有人質疑摸乳巷有歧視女性的意味，但不久後即有民眾出聲指出，歧視字眼見仁見智，無須太過苛刻。
(中時)
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