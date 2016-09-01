哥本哈根槍擊傷警和路人 持槍凶嫌落網

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丹麥警方說，昨晚開槍導致2名警察和1名路人受傷的凶嫌，今天遭警察開槍逮捕歸案。

美聯社報導，槍擊昨晚發生在哥本哈根氣氛輕鬆的克里斯欽（Christiania）城區，非法大麻在此公開販售。

警方說，凶嫌拒捕開槍，導致一名員警頭部中彈重傷，接著又射傷另一名便衣警察和路人腿部，之後逃逸。

警方未對一開始為何要逮捕他多做說明。

警方追查數小時後，今天清晨在南方5公里外機場附近的卡斯特魯普（Kastrup），開槍逮捕他。凶嫌送醫，傷勢危急。

「哥本哈根郵報」（The Copenhagen Post）網站報導，凶嫌約25歲，估計身高175公分，涉及克里斯欽有組織的大麻交易。1050901

(中央社)