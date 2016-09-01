國艦國造 造船公會盼政府展決心

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第一屆高雄國際海事展將在14到17日登場，造船公會理事長韓碧祥今天表示，台灣要展現國防自主能力，希望政府有決心，造船業也有信心把國防工業造船做好。

第一屆高雄國際海事展由台灣區造船工業同業公會主辦、高雄市政府指導，首屆參展單位超過150家，造船公會今天在台北舉行展前記者會，說明展覽內容。

造船公會理事長韓碧祥受訪時表示，國內造船廠每家都嗷嗷待哺，希望政府要偏向國內，軍方要國艦國造，海軍一定要在國內開標，過去海巡署的船都在國內開標、國內製造，民間技術提升，才有辦法做國際上的船。

韓碧祥說，海軍過去慣例去買美國的船，「因為我們國籍特殊，沒買舊船不行，新船又不賣我們，這非常可悲」，國防要自主展現台灣有能力作，希望政府有決心，造船業也有信心把國防工業造船做好。

此次展覽主題涵蓋國防、船舶機械、海事工程、通信航儀及綠色能源；在「國防」部分，配合政府喊出「國艦國造、國防自主」，中科院等單位將展出國內設計藍圖等裝備能量，如雄三飛彈、雲豹甲車。

「船舶機械」主題包含台船、中信、慶富、龍德、船舶中心、東元電機等船艦及主動力相關大廠，會提供造船工業的核心技術，其中台船潛艦發展中心將首度展示剛剛完成的潛艦模型。

「通信航儀」方面，則有國內大廠如合勤科技提供反恐作戰設備、軍事通訊技術、海事雷達等，展示造艦關鍵技術。

造船公會指出，此次展覽在9月14日及15日開放專業買家參觀，邀請到產、官、學界重量級人士，舉辦「造船產業與經濟發展、造船產業與國防建設」兩大論壇，以及「艦艇設計、綠能科技、船用技術」等八大主題研討會。

9月16日至17日開放一般民眾入場參觀，準備國軍操演如海軍蛙人操、莒拳隊，以及樂儀隊表演；新濱碼頭則有海軍及海巡艦艇輪流開放參觀。

此外，今天的記者會中，造船公會和台灣區航太工業同業公會共同簽訂策略聯盟合作備忘錄，呼應「國艦國造、國機國造」政策，重點合作項目包含全面整合上、中、下游兩兆供應鏈廠商的資源，分享工程技術應用與開發；相互支持參與國際商展，共同拓展國際視野與商機；建立與國防單位定期對話機制，有效提出建言。1050901

(中央社)