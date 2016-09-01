獅子頭大胃女王PK 台灣小姐吃到掉淚
台灣小姐陳怡文今天在高雄一家餐廳參加獅子頭大胃王PK賽，大啖特製獅子頭，數度吃到掉淚，終場直呼「真是最難下嚥30分鐘」，當場將選美大胃王的后冠拱手讓人，甘拜下風。
高雄一家標榜眷村私房菜的餐廳特製1顆重量360公克的大胃王揚州獅子頭，是傳統獅子頭的3倍大，真材實料滑順不油膩又爽口，業者中午舉辦這場獅子頭大胃女王PK，請來陳怡文及藝人阿咩來店PK，分別端出10顆合計3.6公斤獅子頭，搭配炒飯跟青菜，30分鐘內以吃下的獅子頭量定輸贏，現場全程錄影。
號稱膽固醇女王的阿咩一路狂吃，共吃下7顆；陳怡文吃到一半面有難色，還邊吃落淚，一度花容失色。
陳怡文帶著第4屆台灣小姐冠軍后冠參賽，號稱選美大胃王的她卻只吃下2.5顆，
陳怡文表示，她的食量晚上才會發揮，中午卻不行；一到宵夜時間，餅乾、炸雞、泡麵、牛肉麵等，無止盡塞進嘴裡，一度嚇跑男朋友，被譏為「無底洞」，但中午就是沒辦法。
在南部出道8年多的藝人阿咩，身材嬌小食量卻驚人，去吃到飽餐廳，連吃2.5小時沒休息，吃到被趕出為止。
阿咩說，她是「拉布拉多」型的，吃完就拉，拉完再吃，今天時間不夠，只吃7顆獅子頭，還是覺得不飽，令她意猶未盡；今天時間不夠，否則她是可以慢慢吃完10顆獅子頭的，來不及吃完的她要包回家享用，因為實在太好吃了。1050901
(中央社)
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