介紹宜居減碳城市 侯友宜首爾演講
「2016氣候變遷首爾市長論壇」今天舉行，聚焦氣候變遷對城市的影響，新北市副市長侯友宜專題演講，分享因應巴黎協定的各項氣候變遷減緩與調適成果，及城市治理經驗。
侯友宜在「New Taipei City適性適宜的永續城市」專題演講中，分享因應氣候變遷，新北市參與國際間相關倡議與活動。
環保局說，9月1、2日於韓國首爾舉辦的「2016氣候變遷首爾市長論壇」，聚焦氣候變遷對城市之影響，藉各與會城市分享經驗，以呼應將於今年10月，於厄瓜多共和首都基多，舉行的第三屆聯合國住房和城市永續發展大會(Habitat III)。
侯友宜於「市長論壇:城市氣候行動實踐」中專題演講，向首爾市長朴元淳及其他國際城市首長，分享城市治理經驗。
演講過程中，侯友宜特別向與會城市，介紹新北市因應氣候變遷的減緩成果，包括以民間融資提案制度，PFI（PrivateFinance Initiative）模式汰換LED 路燈，讓新北市成為全台第一個完成換裝LED路燈的城市，22萬盞路燈全部換成LED燈，不用多花市府一毛錢。
侯友宜介紹，新北市以海綿城市為目標，在區域計畫中納入氣候變遷的概念，同時推動防災型都更，建構具調適能力的韌性城市。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。