介紹宜居減碳城市 侯友宜首爾演講

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「2016氣候變遷首爾市長論壇」今天舉行，聚焦氣候變遷對城市的影響，新北市副市長侯友宜專題演講，分享因應巴黎協定的各項氣候變遷減緩與調適成果，及城市治理經驗。

侯友宜在「New Taipei City適性適宜的永續城市」專題演講中，分享因應氣候變遷，新北市參與國際間相關倡議與活動。

環保局說，9月1、2日於韓國首爾舉辦的「2016氣候變遷首爾市長論壇」，聚焦氣候變遷對城市之影響，藉各與會城市分享經驗，以呼應將於今年10月，於厄瓜多共和首都基多，舉行的第三屆聯合國住房和城市永續發展大會(Habitat III)。

侯友宜於「市長論壇:城市氣候行動實踐」中專題演講，向首爾市長朴元淳及其他國際城市首長，分享城市治理經驗。

演講過程中，侯友宜特別向與會城市，介紹新北市因應氣候變遷的減緩成果，包括以民間融資提案制度，PFI（PrivateFinance Initiative）模式汰換LED 路燈，讓新北市成為全台第一個完成換裝LED路燈的城市，22萬盞路燈全部換成LED燈，不用多花市府一毛錢。

侯友宜介紹，新北市以海綿城市為目標，在區域計畫中納入氣候變遷的概念，同時推動防災型都更，建構具調適能力的韌性城市。1050901

(中央社)