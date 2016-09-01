百度大腦發布 AI將主導下一代互聯網

百度總裁李彥宏在2016大會上發佈「百度大腦」迎戰市場。（圖/新華社）

在2016年的百度世界大會上，百度集團總裁李彥宏宣佈「百度大腦」即將開始服務，宣告將以「人工智慧」（Artificial Intelligence, AI）來稱霸大陸和世界的網路市場，這個「大腦」已培育了3年，語音辨識能力已能達到9成7的準確度，已超過一般人類的水準。

據東方頭條網報導，百度過去6年投入大量資金和人力在研發人工智慧一塊，「百度大腦」的概念也已提出3年，如今在這個互聯網行業陷入瓶頸的時間，提出這個殺手鐧為了搶先改變遊戲規則，讓人工智慧成為下一代網路世界的主導者。3年前百度大腦約等3歲孩童的智力水準，而現在的第2版比過去吸收了更多資料、數據和計算能力。

百度大腦主要的功能分為四類，

一、語音能力：語音辨識和合成技術。

二、圖像能力：能夠辨識圖片並讀懂其內容。

三、自然語言能力：除了辨識語言外，還能進行規劃和推理。

四、用戶圖像：將使用者的所有資訊和行為模式蒐集並統合為單一圖像。

這四類能力未來將能夠橫向跨越許多產業應用，語音合成技術將能讓現在平鋪直述的機器聲音，變成更貼近人聲的混合音效，其實只要在半小時內錄製50句話，百度大腦就能為你製作專屬的語音模型，這技術能應用在導航和網路教育上。或是像圖像辨識技術，人臉與圖像辨識就成為百度跨足「無人駕駛」的一大利器，自動辨識率達9成5，並結合地圖導航，讓他們稱霸這領域。

百度此舉在提前改變市場規則，利用自己的優勢強項逼迫對手加入，也許下一代的網路經濟，真的如他所說的，「不能再依賴人口紅利賺錢，人工智慧才是互聯網的下一幕。」

(中時電子報)