亞青賽因政治標語惹議 棒協將設抗議專區
8月31日在台中洲際棒球場舉行的亞洲青棒錦標賽，晚場由中華隊出戰日本隊之戰，賽前又因政治性標語入場引發衝突，數名學生舉著「台灣就是台灣」的布條進場，遭到工作人員制止並拉下布條，學生1日到台中地檢署按鈴提告，對此中華棒協也做出回應。
當天賽前唱國歌時，幾名亞洲大學學生在本壘後方舉著「台灣就是台灣」的標語，遭到現場工作人員制止不聽，工作人員也直接拉下布條，雙方發生拉扯衝突，學生最終被請出場外，但1日上午，他們在靜宜大學老師鄭懿瀛的帶領下，在台中市政府召開記者會，並針對標語遭毀損至地檢署提告。
對此事件，棒協秘書長林宗成表示，對於學生受到驚嚇的狀況表達歉意，將會要求工作人員未來在處理類似事件時，態度要再做調整，避免發生糾紛。
在亞青賽所公佈的「購票規則」中，就已註明不得懸掛具侮辱性、宗教性、政治性及非運動標語色彩之旗幟、標語、橫幅或其他文宣物品，違者棒協有權利拒絕其入場或要求離場。林宗成也重申，申辦國際賽事，從申辦到執行都需遵守奧會規定，不得出現政治性標語、有違善良風俗的標語。
這次在亞青賽的球場入口都有掛標示，「禁止攜帶任何政治性標語入場，違反者主辦單位及執法人員有權驅離現場」，而林宗成也說，棒協了解民眾想表達訴求，接下來棒協將會在球場外設立抗議專區，但對於這類政治性事件，也希望政府能制定處理的準則。
(中時電子報)
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