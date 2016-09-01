新光金董座吳東進 靠天然椰子油淡斑

天然椰子油好處多多，新光金董座吳東進裝成小罐(右)、隨身攜帶，炎炎夏日就靠它來淡斑。(洪凱音)

炎炎夏日，很多愛美女性都捨得花大錢保養兼淡斑，新光金董事長吳東進自己當人體試驗，每天早晚手、臉會擦點天然椰子油，臉上斑點已淡化很多，保養愈來愈有心得，逢人就分享他的養生經驗。

由於多數人左手比較少使用，吳東進說，左手背通常最乾淨，滴幾滴椰子油後，嘴巴、臉部都擦一擦，有斑的地方會多按摩幾下，1年多下來，約黃豆大小的斑點淡化好多；目前市售天然椰子油，一罐400到500ml的包裝都有，價格從300元到500元不等，比化妝品專櫃的淡斑產品，動輒幾千元確實便宜經濟許多。

吳東進還分享天然椰子油好處多多，像美國已經宣布要禁用反式脂肪，現在他喝美式咖啡時，都會加上一茶匙的椰子油，不僅增加香氣，又有益健康，因為研究顯示，椰子油能預防老人癡呆、減少心血管疾病等，比可能傷害人體健康的奶精，好用太多了。

對於想減重的朋友，吳東進會建議，三餐前可以喝一點椰子油，因為它能增加飽足感，不至於讓人吃得過量，至於用量、餐前多久食用，吳東進說，就看個人體驗了，吳東進說，現在想增胖，沒有身體力行過，但他經常拿椰子油來漱口，除了殺菌外，還可預防口腔發炎，若嘴巴有傷口也可以幫助癒合。

(中時)