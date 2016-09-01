田弘茂接海基會 張小月：是向陸方釋出善意

陸委會主委張小月(見圖)與田弘茂曾在外交部共事過，她指田行事風格務實理性，對兩岸問題很理解。（資料照片 劉宗龍攝）

陸委會主委張小月1日和媒體茶敘時表示，田弘茂就任海基會董事長是對陸方釋出善意，他的行事風格非常務實理性，期待兩岸關係能繼續向前走，未來會海陸一家親，雙方一起合作推動兩岸關係發展。

張小月指出，兩岸問題本來就是雙方共同責任，「求同存異」是重要基礎，有不一樣的看法就更應該坐下來談，不同的意見應該要縮小，相同的地方應該要放大，我們溝通大門是敞開的。

媒體問到過去與田弘茂在外交部的共事經驗，張小月說，田弘茂任職外交部長期間，特別把她從加勒比海找回台當外交部發言人，兩人共事非常愉快，對他也非常佩服尊敬。田弘茂對兩岸問題也很理解，尤其大陸經濟社會發展他都有定期關注。

張小月表示，從過去發生的事件可以發現，兩岸不是已讀不回的狀況，雖不像過去順暢，相關溝通聯繫管道是存在的，遼寧團觀光客案也是陸委會第一時間通報，國台辦也是第一時間處理。政府的兩岸政策是非常明確的，就是藉《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》，維持兩岸關係和平現狀。

(旺報)