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圖輯》愛國者飛彈首度進駐北市

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慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
身材結實、黝黑的海軍陸戰隊蛙人部隊精神抖擻衝刺進場。（黃世麒攝）
慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
陸軍特指部官兵進行戰技操演，展現平時訓練成果。（黃世麒攝）
慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
愛國者三型飛彈首度進入台北市中心展示。（黃世麒攝）
慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
愛國者三型飛彈（右）首度進入台北市中心展示。左為雷霆2000多管火箭。（黃世麒攝）
慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
愛國者三型飛彈（前）首度進入台北市中心展示。後為雷霆2000多管火箭。（黃世麒攝）
慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
愛國者三型飛彈。（黃世麒攝）
慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
外籍觀光客戴上迷彩鋼盔、穿上戰鬥背心，開心合影留念。（黃世麒攝）
慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
陸軍專科學校戰鼓隊為動態表演擊鼓開場。（黃世麒攝）
慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
海軍陸戰隊莒拳隊官兵以逆拳擊碎兩塊磚頭，展現平時訓練成果，博得滿堂喝采。（黃世麒攝）
慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
海軍陸戰隊莒拳隊官兵在空中擊破4片木板，展現平時訓練成果，博得滿堂喝采。（黃世麒攝）
國防部1日舉辦「軍人節暨國軍人才招募活動」
海軍陸戰隊莒拳隊操演。(張鎧乙攝)
慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
現場展示國軍特勤（左起）、特戰及一般等地面部隊新式戰鬥個裝。（黃世麒攝）
慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
海軍陸戰隊蛙人部隊展現結實、黝黑的體格，並大方與民眾合影。（黃世麒攝）
慶祝軍人節 愛國者飛彈首度進駐北市
1位民眾與特勤官兵合影時，擺出俏皮的動作及表情。（黃世麒攝）

93軍人節將至，國防部1日在台北市自由廣場舉行「軍人節暨國軍人才招募活動」，有高中職校樂儀隊觀摩比賽和人才招募活動，動態表演有三軍樂儀隊、陸軍專校戰鼓隊、陸軍特指部戰技操演、海軍陸戰隊蛙人操及莒拳隊操演等單位表演。

愛國者三型飛彈首次在台北市公開展示

相當罕見的是，國防部首度將剛完成部署的愛國者3型飛彈，也意味著未來若遭受導彈攻擊時，愛國者三型飛彈可機動進駐，保衛中樞。

愛國者3型飛彈以機動部署的方式在進駐並公開展出，也結合國軍「裝備陳展」、「互動體驗」、「動態表演」、「人才招募宣傳」等活動；其中，裝備陳展包含天弓一型飛彈、雷霆2000多管火箭、M3浮門橋、復仇者飛彈車、雲豹甲車等12項，互動體驗項目則有T-91步槍、90手槍模擬射擊體驗、海軍陸戰隊偽裝、小型天堂路、沉浸式互動射擊模擬系統等項目。

(中時)

國防部1日舉辦「軍人節暨國軍人才招募活動」
海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊。(張鎧乙攝)
國防部1日舉辦「軍人節暨國軍人才招募活動」
雲報8輪甲車。(張鎧乙攝)
國防部1日舉辦「軍人節暨國軍人才招募活動」
M3浮門橋。(張鎧乙攝)
國防部1日舉辦「軍人節暨國軍人才招募活動」
4輪傳動突擊車。(張鎧乙攝)
國防部1日舉辦「軍人節暨國軍人才招募活動」
天劍1型飛彈發射車。(張鎧乙攝)
國防部1日舉辦「軍人節暨國軍人才招募活動」
90手槍模擬射擊體驗。(張鎧乙攝)
國防部1日舉辦「軍人節暨國軍人才招募活動」
愛國者3型飛彈。(張鎧乙攝)
愛國者三型飛彈首次在台北市公開展示
關鍵字：愛國者飛彈軍人節自由廣場
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