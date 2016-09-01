圖輯》愛國者飛彈首度進駐北市

身材結實、黝黑的海軍陸戰隊蛙人部隊精神抖擻衝刺進場。（黃世麒攝）

陸軍特指部官兵進行戰技操演，展現平時訓練成果。（黃世麒攝）

愛國者三型飛彈首度進入台北市中心展示。（黃世麒攝）

愛國者三型飛彈（右）首度進入台北市中心展示。左為雷霆2000多管火箭。（黃世麒攝）

愛國者三型飛彈（前）首度進入台北市中心展示。後為雷霆2000多管火箭。（黃世麒攝）

愛國者三型飛彈。（黃世麒攝）

外籍觀光客戴上迷彩鋼盔、穿上戰鬥背心，開心合影留念。（黃世麒攝）

陸軍專科學校戰鼓隊為動態表演擊鼓開場。（黃世麒攝）

海軍陸戰隊莒拳隊官兵以逆拳擊碎兩塊磚頭，展現平時訓練成果，博得滿堂喝采。（黃世麒攝）

海軍陸戰隊莒拳隊官兵在空中擊破4片木板，展現平時訓練成果，博得滿堂喝采。（黃世麒攝）

海軍陸戰隊莒拳隊操演。(張鎧乙攝)

現場展示國軍特勤（左起）、特戰及一般等地面部隊新式戰鬥個裝。（黃世麒攝）

海軍陸戰隊蛙人部隊展現結實、黝黑的體格，並大方與民眾合影。（黃世麒攝）

1位民眾與特勤官兵合影時，擺出俏皮的動作及表情。（黃世麒攝）

93軍人節將至，國防部1日在台北市自由廣場舉行「軍人節暨國軍人才招募活動」，有高中職校樂儀隊觀摩比賽和人才招募活動，動態表演有三軍樂儀隊、陸軍專校戰鼓隊、陸軍特指部戰技操演、海軍陸戰隊蛙人操及莒拳隊操演等單位表演。

相當罕見的是，國防部首度將剛完成部署的愛國者3型飛彈，也意味著未來若遭受導彈攻擊時，愛國者三型飛彈可機動進駐，保衛中樞。

愛國者3型飛彈以機動部署的方式在進駐並公開展出，也結合國軍「裝備陳展」、「互動體驗」、「動態表演」、「人才招募宣傳」等活動；其中，裝備陳展包含天弓一型飛彈、雷霆2000多管火箭、M3浮門橋、復仇者飛彈車、雲豹甲車等12項，互動體驗項目則有T-91步槍、90手槍模擬射擊體驗、海軍陸戰隊偽裝、小型天堂路、沉浸式互動射擊模擬系統等項目。

(中時)

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊。(張鎧乙攝)

雲報8輪甲車。(張鎧乙攝)

M3浮門橋。(張鎧乙攝)

4輪傳動突擊車。(張鎧乙攝)

天劍1型飛彈發射車。(張鎧乙攝)

90手槍模擬射擊體驗。(張鎧乙攝)