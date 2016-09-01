圖輯》愛國者飛彈首度進駐北市
93軍人節將至，國防部1日在台北市自由廣場舉行「軍人節暨國軍人才招募活動」，有高中職校樂儀隊觀摩比賽和人才招募活動，動態表演有三軍樂儀隊、陸軍專校戰鼓隊、陸軍特指部戰技操演、海軍陸戰隊蛙人操及莒拳隊操演等單位表演。
相當罕見的是，國防部首度將剛完成部署的愛國者3型飛彈，也意味著未來若遭受導彈攻擊時，愛國者三型飛彈可機動進駐，保衛中樞。
愛國者3型飛彈以機動部署的方式在進駐並公開展出，也結合國軍「裝備陳展」、「互動體驗」、「動態表演」、「人才招募宣傳」等活動；其中，裝備陳展包含天弓一型飛彈、雷霆2000多管火箭、M3浮門橋、復仇者飛彈車、雲豹甲車等12項，互動體驗項目則有T-91步槍、90手槍模擬射擊體驗、海軍陸戰隊偽裝、小型天堂路、沉浸式互動射擊模擬系統等項目。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。