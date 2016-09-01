A股中報排行榜：貴州茅台最暴利、中海油服虧最多

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香港中通社報導，截至今年8月底，滬深兩市共有2,911家上市公司發佈了今年的中報業績。總體來看，上半年所有A股合計實現營業收入14.61兆元人民幣（下同），年比增長3.78%。其中1,153家公司出現年減，逾60%上市公司淨利潤年比有增長。

其中，最賺錢的上市公司依然是工商銀行，貴州茅台的毛利率最高，而中海油田服務股份有限公司虧損最多。

(工商)