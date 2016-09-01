建國科大 摘日本真夏發明展2金1銀

建國科技大學師生從生活發想，將散熱燈座、按摩棒注入民族風，參加日本JDIE日本真夏設計發明展，奪下2面金牌和特別獎。（吳敏菁攝）

建國科技大學師生從生活發想，將散熱燈座、按摩棒注入民族風，參加日本JDIE日本真夏設計發明展，奪下2面金牌和特別獎；注入創意設計的警示三角架也得銀牌，是我國得獎最多的大專院校，在全球400多件作品激烈競爭脫穎而出，也讓人看到了彰化之光。

日本JDIE日本真夏設計發明展邁入第3屆，在在日本東京國際展示場舉行，共美國、波蘭等等10個國家，近400件作品參展，台灣是第一次組團參展共有14隊27件作品參展，建國科大是台灣獲獎最多的大專院校。

建國科技大學製造科技研究所學生王清熏設計「民族風設計之虬龍外觀高效LED散熱座」拿下了金牌和馬來西亞特別獎作品，以塑膠製成LED散熱座主體，具有輕量化特點，內嵌鋁合金導熱體與馬達風扇，大幅增強散熱，並將文化創意導入LED散熱座外觀設計，單調LED散熱座鰭片上裝飾蟠龍、華鳳，提升了質感與附加價值，吸引業者探詢，具商品化潛力。

「按摩力道控制結構」也奪金牌，是體育室教授洪榮聰、運動健康與休閒系教授江金山教授和助理教授謝文芳共同研發，他們從發明了結合可撓式力量感測器、電路板及顯示器，供按摩者控制其按摩力道，已取得發明專利證書，具有開發之潛力及市場需求。

就讀機械工程系的呂祈旻表示團隊設計攜式光纖警示裝置，從新聞中目睹許多車輛夜間拋錨，因警示三角架反光板亮度不夠，造成被追撞意外發想，把傳統紅色塑膠材質三角架改為鋁合金材料，邊緣鑲上光纖，並以電池為能源，車主使用時，只要把三角架打開，插上電池棒，能在黑夜發光，讓車遠遠就可看到前面的物體。

(中時)