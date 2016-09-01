中新社報導，廣東省房市熱度不減，據中國指數研究院近日公佈的數據，在全國新建住宅價格8月月比上漲的68個城市中，漲幅前10名的城市中有3個在廣東，分別是珠海、佛山和東莞。

其中，珠海月比上漲6.4%，每平方公尺均價17,922元人民幣（下同）；佛山月比漲4.86%，每平方公尺均價9,968元；東莞月比漲3.85%，每平方公尺均價13,031元。此外，惠州、深圳、東莞的年比漲幅則超過40%。

(工商)