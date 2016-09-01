台灣也有奇異果!尖石鄉有機果園盛產中

新竹縣尖石鄉青年農民涂旭帆（左），在尖石後山成功栽種高山有機獮猴桃（奇異果），近日到了盛產期，縣長邱鏡淳（中）特別上山為其行銷。（陳育賢攝）

新竹縣尖石鄉青年農民涂旭帆（左二），在尖石後山成功栽種高山有機獮猴桃（奇異果），近日到了盛產期，縣長邱鏡淳（左三）特別上山為其行銷。（陳育賢攝）

新竹縣尖石、五峰兩山地鄉高海拔地區也能盛產俗稱獮猴桃的奇異果！其中青年農民涂旭帆在尖石後山栽種有成，縣長邱鏡淳今天特別前往果園訪視，對他的友善栽種環境、不使用農藥化肥，以及成功在網路建立農業商務平台等努力讚不絕口，期望有機獮猴桃成為下一個竹縣特產。

縣長邱鏡淳指出，推動精緻農業、輔導青年返鄉從農，是他上任後指示農業處和縣農會積極推動的政策，之後並成立新竹縣青年農民聯誼會，廣招更多有志青年農民加入。

其中中興大學園藝所碩士涂旭帆，在尖石宇老經營「將豪健康農產」，其在2.5公頃的果園中，種植安全無毒的有機獮猴桃以及蜜李、高麗菜，在網路上販賣已供不應求，交出亮麗成績單。

已拿到竹縣有機農產品驗證農戶的涂旭帆，4年前投入奇異果栽培，果園分布於尖石鄉義興、梅花及玉峰村，種植品種為綠肉及黃肉品種，以台灣原生奇異果作為砧木進行嫁接生產。

涂旭帆表示，目前園內的有機獮猴桃年產量達2噸，1公斤售價300元，透過網路平台經常是供不應求。

邱鏡淳品嘗後，也大力推薦行銷，他說，涂旭帆的奇異果熟度達9成以上才採收，風味更勝進口奇異果，水果甘甜之外，更有黃金比例的甜酸比，香氣十足，富含β胡蘿蔔素與葉黃素、維生素C，9月正值盛產期，民眾嘗鮮要趁早。

(中時)