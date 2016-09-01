高雄巿議員蘇炎城 一審被判當選無效

去年12月遞補楊見福就任高雄巿議員的蘇炎城，遭對手徐榮延提起當選無效之訴，高雄地院審理後，認定蘇炎城樁腳涉在競選總部成立時幫忙發放300元走路工，因已影響選舉結果，判蘇炎城當選無效，但全案還可再上訴。

(中時)