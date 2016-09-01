台北市影視音實驗教育機構 柯文哲來上課

由台北市文化局與台北市文化基金會攜手合作創辦的「臺北市影視音實驗教育機構」1日於寶藏巖共生聚落正式開學，台北市長柯文哲特別來到學校上課，分享人生經驗，也藉此機會鼓勵同學們要有實驗性的開創精神，並勇於追夢、築夢踏實。 (鄭任南攝)

台北市長柯文哲1日應邀，來到位於寶藏巖共生聚落的「臺北市影視音實驗教育機構」開學日裡上課，課後學生踴躍上台提問，也趁機搶鏡頭，柯文哲一點也不為意。 (鄭任南攝)

台北市長柯文哲(後排左2)1日應邀，來到位於寶藏巖共生聚落的「臺北市影視音實驗教育機構」開學日裡上課，課後與班上的 學生一同在園區內合影留念。 (鄭任南攝)

由台北市文化局與台北市文化基金會攜手合作創辦的「台北市影視音實驗教育機構」1日於寶藏巖共生聚落正式開學，台北市長柯文哲特別來到學校上課，分享人生經驗，也藉此機會鼓勵同學們要有實驗性的開創精神，並勇於追夢、築夢踏實。

(中時)