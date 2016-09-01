亞青扯布條事件 丁元凱：政治滾出體育圈

昨日亞青賽爆發布條事件，學生今日下午向棒協提告。(取自陳慧軒臉書)

主播丁元凱呼籲政治滾出體育圈。(取自丁元凱臉書)

亞洲盃U18青棒錦標賽昨（31日）在台中洲際棒球場舉行中日大戰，觀眾席上卻爆發衝突，一群學生因不滿高舉「台灣就是台灣，Taiwan is not Chinese Taipei」布條遭工作人員搶走，雙方發生激烈爭執，而熱血主播丁元凱今(1日)更在臉書感嘆近來類似抗議事件越來越多，反問這群學生「真是為體育，還是為政治」，要政治滾出體育圈。

體育場外再傳抗議事件，讓丁元凱直言覺得有點煩，表示若這些學生知道台灣青棒國手陳琥是誰、日本王牌叫今井達也，那他就認同這些學生是球迷，即便拿出標語也支持，反之，若連屁都不懂，那這種行為就是挑釁。

丁元凱認為台灣體育環境已經很糟糕了，能在台灣加油是一件多麼幸福的事，但若這些「政治」加油行為持續進行，導致國際賽都不來台灣怎麼辦，呼籲體育迷應該要團結，讓政治滾出體育圈。

(中時電子報)