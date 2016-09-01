農訓秘書長：農會想賣東西 先學會鑑賞！

斗六市農會的絲瓜面膜禮盒包裝，農訓秘書長王志文認為還有進步空間。（周麗蘭攝）

斗六市農會的絲瓜水命名為「阿嬤的化妝水」。（周麗蘭攝）

全國各地農會都忙推產品，成立品牌，但賣得成功的並不多，中華民國農訓協會秘書長王志文表示，想要賣東西，農會需要的不是設計能力，而是欣賞的眼光，要有能力挑設計師，鑑定得出作品高下。

王志文指出，農會人員沒有設計、行銷專業，也不須越俎代庖，主事者最需要的是鑑賞能力，這個能力要培養。

他舉例有個農會推出商品，名字自己設計，聽起來很浪漫，合起來不知所云，難唸到他告訴總幹事「這個名字，可能只有你、發想者還有我能記得。」

王志文說，同一時期信義鄉農會推出酒品「山豬迷路」、「長老說話」、「忘記回家」，簡單好記、有意思、有味道，反而大賣。

看過無數農會的產品包裝，王志文建議，農產加工品的命名、包裝都很重要，有些農會出一種產品就找一個設計師，前後產品沒有關聯，不是不能換設計師，是要注意呼應的感覺。

王志文表示，雖然很多農會商品的包裝不及格，但不及格的作品還是要讓他們做，就像港片導演可能拍了200部爛片，但最後拍出經典，進步的過程還是少不了累積經驗。

(中時)