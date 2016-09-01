7休1例假調整 勞動部：同一事由僅1次
勞動部次長廖蕙芳今天說，有關7休1裁量基準的3種例外狀況，同一個事由僅能移動1次的例假。
勞動部今天預告「勞動基準法第36條令釋」（草案），當中有3種情況可不遵守7休1。對此，勞動部次長廖蕙芳強調，即使勞工同意且符合3種例外情況，每一個事由都只能移動例假1次。
廖蕙芳舉例，像是台電電廠大修1個月，符合3種情況例外之一，但每個勞工在電廠大修的1個月期間，都只能1次連續上班超過6天。
除此之外，廖蕙芳說將設置「例假調整通報系統」，讓勞工覺得有問題時就可以通報勞動部，勞動部也會落實勞動檢查。
「例假調整通報系統」將跟「勞動基準法第36條令釋」同步實施，以確保勞工權益。1050901
(中央社)
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