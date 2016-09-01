王寶強離婚後首發微博：今日起從頭再來

中國大陸演員王寶強與妻子馬蓉的離婚事件鬧得沸沸揚揚，他今天在微博發文稱「今日起，我從頭再來！」，獲得不少網友鼓勵。

以電影「人在囧途」走紅的王寶強14日凌晨透過微博發表聲明：「馬蓉與我經紀人宋(吉吉)的婚外不正當兩性關係，嚴重傷害了婚姻、破壞了家庭，鄭重決定解除我與馬蓉的婚姻關係，同時解除宋(吉吉)的經紀人職務。」

王寶強離婚的原委引起不少猜測，而王寶強在公布離婚消息後就在網路神隱，僅8月26日貼出一張在大陸桌球選手王楠家中的合照。

王寶強今天在微博貼文「今天的事，明天就是小事；今年的事，明年就是故事；今生的事，來生就是傳說！即今日起，我從頭再來！為了我的孩子和父母以及關心愛我的朋友，我要站起來！我會一如既往的認真工作！把每一部作品誠意回饋給觀眾。更要把我的兒女保護好，給他倆更好的教育，培養成社會有用人才。感謝大家支持！」

這段貼文被認為是間接回應婚變事件，2小時內有近20萬網友回應、80萬次轉發，不少網友對他表示鼓勵「你會愈來愈?大，加油」、「期待你更多更好的作品」。1050901

(中央社)