亞青棒爭議 棒協將設專區供表達訴求

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在台中舉行的U18亞洲青棒錦標賽發生拉扯布條爭議，中華民國棒球協會秘書長林宗成今天發表聲明指出，未來將設置專區，提供表達訴求。

第11屆亞洲青棒錦標賽8月30日起在台中洲際棒球場、台灣體育大學棒球場舉行，有香港、菲律賓、日本、印尼、中國大陸、泰國、南韓及中華隊參賽。

8月31日晚間在洲際球場中華隊與日本隊的台日大戰，觀眾席上有靜宜大學學生舉著「台灣就是台灣」布條，現場工作人員拉扯布條，引起口角。

棒協表示，工作人員與學生在現場發生拉扯，造成學生驚恐，棒協表達歉意，會要求工作人員調整態度；國際賽從申辦到執行，必須依照國際奧會的規定，避免政治性的活動；尊重與了解學生的訴求，未來會在球場入口附近設立專區，提供表達訴求。

主辦單位今天也在球場掛出告示「禁止攜帶任何政治性標語入場，違反者主辦單位及執法人員有權驅離現場」。中華隊目前1勝1敗，今晚出戰香港。1050901

(中央社)