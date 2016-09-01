文山區3處公宅戶數 決定少500餘戶

我要評比

台北市都發局今天針對文山區3處公宅基地進行檢討，包含華興段基地、景美運動公園南側、景美女中調車場，除調降原規劃容積率，3處興建戶數也由954戶下修為439戶。

都市發展局表示，有部分民眾針對文山區興建公共住宅後，可能引進人口導致交通衝擊、公共設施服務水準下降等疑慮。

台北市長柯文哲5月16日在台北市議會專案報告承諾，要求市府優先處理文山區交通問題、公宅容積及戶數檢討。

都發局表示，目前對於興德里營區、樟新基地、景美運動公園二期等尚未編列預算公宅基地，已暫緩編列106年度預算。

都發局說，都市計畫委員會召開會議，針對文山區華興段基地、景美運動公園南側第一期基地、景美女中調車場等3處的容積率和戶數進行討論。

市都委在會議上主動提案，調降3處原規劃容積，從450%到337.5%調降為225%，該數字是比照鄰近住三分區容積率，且三處興建戶數由954戶下修為439戶，以具體回應文山區居民對容積量體及戶數疑慮。

都發局說，未來這3處公共住宅會和周邊住宅區以同樣強度興建，至於公聽會過程中居民的其他意見，包含對於公共服務，像是幼兒園、停車位等需求，也會持續與地方居民溝通，盼讓當地居民認可公宅。1050901

(中央社)