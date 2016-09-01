卷福回來了！ 第四季《福爾摩斯》釋劇照

《新世紀福爾摩斯》釋出新劇照。（BBC提供）

福爾摩斯與華生終於回來了！《新世紀福爾摩斯》釋出第四季最新劇照，照片中「福爾摩斯」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）神情興奮，似乎又有重大發現，但「華生」馬丁費里曼（Martin Freeman）撇著頭，看來不買帳。

班奈狄克與馬丁費里曼現在都是好萊塢炙手可熱的演員，要將兩人檔期湊在一起拍影集實在困難。製作人莫法特先前就透露第四季可能會是「最後一季」，「我個人當然是很希望繼續，但這一切都很難說。」《新世紀福爾摩斯》第四季預計2017年於英國播出。

(中時)