9月A股開局疲弱 滬深股市回落整理

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新華社報導，9月第1天，A股未能延續上月底的反彈，總體表現疲弱。1日滬深股指尾盤小幅跳水，雙雙回跌整理。行業類股幾乎全線收跌，房地產類股跌幅領先。

當日上證綜指全天大部分時段維持弱勢震盪格局，期間僅短暫翻紅，尾盤收報3,083.30點，較前一交易日跌22.19點，跌幅為0.72％。深證成指收盤報10,669.51點，跌88.37點，跌幅為0.82％。

在前一交易日基礎上，滬深兩市繼續穩步放量，分別成交1,771億元人民幣和2,778億元人民幣，總量超過4,500億元人民幣。

(工商)