斗六市農會賣「阿嬤的化妝水」
斗六市農會今天一口氣推出阿嬤的化妝水、絲瓜面膜、文旦酥、米禮盒4種伴手禮，48歲總幹事張喬復表示，現在是農會的戰國市場，房貸業務大家搶，必須多角化經營，賣商品利潤只雖占一點點，但必須替農民著想，但願引來廠商看見斗六擁有的加工原料。
張喬復表示，「阿嬤的化妝水」就是絲瓜水，原料是三光里的絲瓜，割藤後收集滴水，消毒殺菌後包裝，整瓶是純絲瓜水，不像大廠牌是濃縮的。
他表示，古早婦女沒錢就是用絲瓜水保養，希望年輕族群重新認識田間的寶貝，取了1個懷舊的品名，並非鎖定熟齡族群，首推2000組，以後每年絲瓜產季結束，農會就賣絲瓜水。
「柚香柚甜」文旦酥禮盒是與義華麵包坊合作，該店原本就與文旦產銷班班合作，原料是真的斗六文旦。
雲林縣盛產稻，西螺、斗南農會的米早已賣得嚇嚇叫，斗六市農會才推出「優田米」，張喬復解釋斗六因農產品多，米的光環被埋沒，事實上斗六米也是引濁水溪灌溉，比較Q，以前大家習以為常，不知可以做生意，雖然起步晚，但相信能迎頭趕上。
張喬復在自家的發表會上賣力推銷如購物台主持人，強調送禮自用兩相宜。
他表示，各地農會的產品很多，但有名的不多，但還是要做，要一直推，直到找出一條對的路。
(中時)
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