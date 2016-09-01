馬克威廉斯變「偵探神父」 替小鎮破案解謎題

馬克威廉斯在影集中飾演偵探神父。（BBC提供）

由馬克威廉斯（Mark Williams）主演，BBC犯罪喜劇影集《布朗神父探案》（Father Brown）第四季將於9月8日（四）晚間9點在BBC Entertainment頻道全台首播。

故事背景設定在1950年代的英格蘭，布朗神父是名專業且善良的偵探，這次他將為Kembleford寂靜的Cotswold村解開更多謎題，同時會有嚴肅的教會秘書McCarthy夫人、迷人的社交名媛Felicia Montague女士以及她的私人駕駛Sid Carter從旁協助。

這次的故事裡，一名失蹤多年男子的屍體在其妻子即將再婚時突然被發現，而許多線索都指向那些曾經最靠近他的人們。Sid與釀酒商女兒兩人的戀情愈來愈複雜，因為當Sid發現她不僅已經結婚，而且自己居然被利用成為她父親被謀殺當晚的不在場證明。BBC犯罪喜劇影集《布朗神父探案》（Father Brown）第四季將於9月8日（四）晚間9點在BBC Entertainment頻道全台首播。

(中時)