草屯觀光導覽APP啟用 贈南開科大觀光腳踏車
南開科技大學今(1)日舉行「草屯觀光及校園導覽APP啟用式」暨「草屯觀光腳踏車捐贈」活動，未來民眾只要透過草屯觀光導覽APP，就可獲知草屯鎮及南開科大最新消息，包括推薦景點、美食、伴手禮、住宿及導覽地圖等相關主題，除提供民眾遊草屯所需相關資訊，並可免費使用腳踏車在草屯攬勝。
南開科技大學和草屯鎮公所今天以熱鬧歡樂的太鼓表演，為「草屯鎮觀光及校園導覽APP」舉行隆重的啟用典禮，全鎮各里里長都熱烈參與，並和校長孫台平、鎮長洪國浩共騎腳踏車體驗人文薈萃的草屯小鎮風光，見證草屯觀光導覽APP，已從科技上邁進一大步。
南開科大校長孫台平特別感謝草屯鎮長洪國浩，捐贈給該校觀光腳踏車30輛，嘉惠了該校學生，同時結合該校所開發的「行動APP」，提供該校學生、境外生、外縣市學生及民眾，能輕鬆擁有草屯地區的深度旅遊資訊，更進一步了解草屯豐富的人文特色。
(中時)
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