草屯觀光導覽APP啟用 贈南開科大觀光腳踏車

草屯鎮長洪國浩〈左〉代表鎮公所捐贈給南開科大30輛觀光腳踏車，由校長孫台平〈右〉代表接受。（楊樹煌攝）

南開科大校長孫台平〈左〉和草屯鎮長洪國浩〈右〉為設在南開的草屯觀光腳踏車免費借用站揭幕。（楊樹煌攝）

草屯鎮長洪國浩〈右〉和南開科大校長孫台平〈左前〉，騎乘腳踏車體驗人文薈萃的草屯小鎮風光，見證草屯觀光導覽APP從科技上邁進一大步。（楊樹煌攝）

南開科技大學今(1)日舉行「草屯觀光及校園導覽APP啟用式」暨「草屯觀光腳踏車捐贈」活動，未來民眾只要透過草屯觀光導覽APP，就可獲知草屯鎮及南開科大最新消息，包括推薦景點、美食、伴手禮、住宿及導覽地圖等相關主題，除提供民眾遊草屯所需相關資訊，並可免費使用腳踏車在草屯攬勝。

南開科技大學和草屯鎮公所今天以熱鬧歡樂的太鼓表演，為「草屯鎮觀光及校園導覽APP」舉行隆重的啟用典禮，全鎮各里里長都熱烈參與，並和校長孫台平、鎮長洪國浩共騎腳踏車體驗人文薈萃的草屯小鎮風光，見證草屯觀光導覽APP，已從科技上邁進一大步。

南開科大校長孫台平特別感謝草屯鎮長洪國浩，捐贈給該校觀光腳踏車30輛，嘉惠了該校學生，同時結合該校所開發的「行動APP」，提供該校學生、境外生、外縣市學生及民眾，能輕鬆擁有草屯地區的深度旅遊資訊，更進一步了解草屯豐富的人文特色。

(中時)