反課綱學生彭宬判有罪 願到偏鄉服務

反課綱學生闖教育部案判決結果，到庭聆判的閻孝和、彭宬（右）反應不一，獲判免刑的閻自認會良心不安。

反課綱學生夜闖教育部案，台北地院今(1)日審結宣判，被依刑法強制罪判決有罪的彭宬，到庭聆判後說，被判有罪是意料中的事，他目前是教育部課綱審查委員，教育部現在很好溝通，未來他願意到偏鄉服務，執行120小時的義務勞務。

反課綱案唯一獲判免刑的閻孝和，對法官認定他涉犯妨害公務罪行，但法內施仁判他免刑，則顯得並不領情，直言這是法官「分化的伎倆」。閻說，他自認犯罪情節並不輕，可是法官卻給他免刑，這樣的判決會「良心不安」。

(中時)