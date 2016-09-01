竹市閱讀活動開跑 林智堅邀親子共讀
「愛看書的孩子不會變壞！」新竹市閱讀起步活動鼓勵親子透過閱讀增加互動樂趣及知識，即日起到12月中旬舉行，0到5歲嬰幼兒參與可獲贈珍貴圖書等，歡迎親子踴躍參加。
市長林智堅1日以父親身分，帶著大批圖書贈送親子，指他身為3個孩子的爸，即使工作再煩麻，還是會抽空陪孩子們讀故事書，並從寓意中機會教育，對孩子影響很大。
文化局表示，竹市即日起到12月中旬，將在全市各公共圖書館舉辦超過100場的活動，送出1500件閱讀禮袋，凡設籍新竹市0到5歲嬰幼兒，參與活動或申辦借閱證都可獲贈。
活動內容包含說故事人才初階及進階培訓、閱讀起步走活動、假日故事、週間情境故事屋、本土語言閱讀活動及本土語言說故事人才培訓，詳情可上文化局官網查詢。
事協會理事長謝芳伶說，故事媽媽將在每週四的「週間班訪活動故事屋」，為小朋友帶來有趣好玩的故事演說，故事內容簡單易懂，適合0到5歲的小朋友聆聽。
林智堅深信，教育首先的要務是「閱讀的養成」，竹市14歲以下人口佔全市總人口18％，從3月起的兒童故事月，4月兒童藝術節，到暑期的兒童影展，仲夏藝文季，親子活動多又精采，親子出門多了選擇，不用再跑外縣市。
(中時)
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