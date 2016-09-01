中共將向巴基斯坦提供八艘新潛艦

中共的元級潛艦外銷型S-20。（網路照片）

根據《詹氏防衛週刊》的報導，中共將於2028年向巴基斯坦海軍提供八艘元級潛艦。

其中一位負責巴基斯坦潛艦專案的主管表示，這些潛艦中有四艘會在大陸建造，然後在2022年到2023間移交。另外四艘則將按照技術轉讓方案在卡拉奇造船及機械製造廠（KSEW）建造，並於2028年全部交付給巴基斯坦海軍。根據兩方簽署的協議，中共還要在KSEW設立一個潛艦組員培訓中心。

一位伊斯蘭馬巴德的外交官表示，巴基斯坦正在全速完全這份協議。他表示這批潛艦將在巴基斯坦的海防中，發揮相當關鍵的作用。這項採購案，早在2015年4月獲得批准。巴基斯坦官員不願意透露這些潛艦的型號，但據說十分可能會是元級潛艦的改良型。

(中時電子報)