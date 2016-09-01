雲林土庫馬光國小 巧固球隊稱霸亞洲

馬光國小女子巧固球隊摘下亞洲盃冠軍，家長（後排）與有榮焉。（許素惠翻攝）

私立永年中學以公立收費優惠、鼓舞土庫馬光國小女子巧固球員就讀，讓雲林巧固球隊得以傳承，馬光國小校長廖育辰（左黑衣）與教練余彥霖（右白衣）頂著豔陽，到永年校內標畫練習場線。（許素惠攝）

土庫馬光國小女子巧固球成軍3年就稱霸亞洲，女將表現非凡。（許素惠攝）

「撐過去，我就是國手！」土庫馬光國小女子巧固球隊沒人沒錢，靠著校長廖育辰等老師們自掏腰包買球衣、出比賽旅費等，從敬陪末座打到全國冠軍，上月甚至摘下亞洲冠軍，短短3年，球員不但實現了國手夢想，並光耀台灣。

為台灣爭光的小球員本周升上國中，為了不讓球員四散、未來銜接傳承中斷，廖育辰四處奔走，終獲永年中學以公立收費優惠入學，校長許仁弘說，球員留鄉就讀，確保球隊不散，也方便繼續和仍在小學的隊員練球，傳承雲林榮耀。

亞洲青少年巧固球賽上月下旬落幕，馬光國小以60比7十分懸殊的比數打敗強敵新加坡，稱霸亞洲，當接過熠熠發亮的勝利獎座時，球員淚光閃閃、喜極而泣。

回首來時路，廖育辰不諱言當時對教練余彥霖組隊的提議，不假思索隨意答應，不料，3個月後首次參加縣長盃就摘下全縣中年級冠軍。余深受鼓舞，進而請求競逐全國盃，當時該球隊根本還不會打雙網，結果敬陪末座。

廖育辰說，小女生在艱苦的訓練過程中常受傷，每每痛得梨花帶雨，也有人撐不去而退出，還好泰半球員熬過皮肉痛，學會球技要領，也習慣比賽節奏與壓力，2014年在全國沙灘盃掄元嶄露頭角，接著過關斬將，去年抱回全國中正盃冠軍，成為全國黑馬。

家長會長王禎國指出，老師不辭辛苦地利用午休及晨昏訓練、指導孩子，最令人窩心的是，初始經費不足，移地彰化、高雄及屏東訓練食宿和交通費、球衣等，老師自掏腰包資助不少，在毫無公部門補助下，7月還自費帶著球隊飛港澳參加友誼賽。

廖育辰非常感謝在球隊顛簸的前行路中，伸手扶持的企業、民代及社團，備戰亞洲盃國手選拔賽前，看到孩子在臉書寫下「撐過去，我就是國手！」令他很感動，永不放棄的毅力和決心造就夢想，孩子真的做到了。

(中時)